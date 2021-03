Conforme a los criterios de Saber más

Llovida. Justa. Así le quedó el balón a un instintivo Peña, sediento de volver a mover las redes en Países Bajos. Había conversado horas antes con André Carrillo, quien marcó de modo similar en las clasificatorias, de manera que Sergio se atrevió a desafiar a la pelota antes de que cayese al césped del estadio Galgenwaard. En definitiva, los números no mienten. Y por Erevidisie llevaba más de un año sin poder convertir, a causa de la pandemia u otras circunstancias contraproducentes. En definitiva, su conquista del sábado pasado llegó en un momento cumbre, valió el triunfo y quién sabe si, al final de temporada, la tan anhelada salvación.

-Querías acabar con la sequía goleadora la semana pasada y te quedó la volea perfecta.

Sí. Tenía bastante tiempo sin hacer gol en liga. Hace un mes también hice uno dentro del área (Heerenveen por la Copa de Holanda), que yo recuerde son mis primeros goles así. Siempre los hice desde fuera. La verdad que es raro para mí llegar a la posición en la que estuve. Uno de los defectos que tengo es que no llego mucho al área, pero ahora estuve allí y estoy feliz por el gol.

-Por lo que dices, ¿cuánta intuición tuviste en la anotación?

Mucha, porque el compañero que hizo la jugada por la banda es bastante individualista (Luka Adzic) y no ganaba nada si me quedaba fuera del área. Entonces fui al área, remató al arco y me quedó el rebote. Tuve bastante intuición por conocer a mi compañero.

-¿Es cierto que Carrillo te recomendó que veas sus goles en primera en la Selección?

Me hizo videollamada. En la mañana del día del partido hablé con él y justo hago gol. Al día siguiente le tocó jugar a él. También hablamos y le tocó hacer gol. Así que empezaron las bromas.

-Los dos marcaron golazos. Que se repitan las comunicaciones.

Sí. Va a ser la cábala.

-¿Desde cuando tienes esa relación con André?

Desde que tengo doce o trece años. Jugábamos en Alianza, pero no coincidíamos porque es mayor que yo. Él es noventa y uno y yo noventa y cinco. Vivíamos a una cuadra de distancia. Entonces, cuando yo me mudé a ese barrio empezamos a tener contacto y somos amigos.

-A ambos los une Alianza Lima, ¿qué les genera este mal momento del club?

Hablamos del tema. No solo con André. También con Wilder (Cartagena), Miguel (Araujo), Jefferson o Yordy (Reyna). Es triste. Son cosas que pasan en el fútbol y esperemos que Alianza pueda ascender lo más rápido posible.

-¿Ves a Alianza regresando para la próxima temporada?

Tengo entendido que la Segunda es bastante complicada en Perú. Por el bien del fútbol peruano, de Alianza y el país espero que vuelva lo más pronto posible. Para eso hay que hacer las cosas bien en todo sentido. El club se debe manejar mejor que el año pasado.

-Volviendo a tu tanto ante Utrecht, te valió para estar en el equipo ideal de Países Bajos.

Así como tenía bastante tiempo sin hacer gol, también tenía meses sin estar en los equipos de la semana. Así que estoy contento por volver a tener presencia en la Erevidisie.

-Ya son dos victorias seguidas del Emmen, ¿qué cambió en el equipo?

Desde que estoy en Emmen, no habíamos ganado dos partidos consecutivos. En la temporada pasada, empatamos o perdimos cuando jugábamos fuera. ¿Qué cambio? Llegaron buenos refuerzos y el equipo recuperó el estilo que mostró el año pasado. En estos dos últimos partidos, hemos sido superiores por mucho. En posesión de bola, en ocasiones creadas y ataque. Como estamos jugando ahora, creo que saldremos de esta situación.

-¿Cómo percibes el trato de la prensa de Países Bajos contigo en esta situación difícil?

Como en todos lados. Cuando las cosas andan mal, la prensa no te apoya mucho. En mi caso, he sido de los más criticados. A lo mejor quieren que haga cosas diferentes o que sume como el año pasado. A veces escapa de las manos de un solo jugador. Siempre apuntan a alguien. Yo trato de no leer ni escuchar mucho. En general, trato de no ver mucha prensa y estar al margen de eso.

-Es para valorar a Lukkien, pese a la mala racha nunca te sacó del equipo titular.

Me tiene mucha confianza. No tenía goles ni asistencias. Pienso que cuando el equipo estaba mal, yo destacaba. Muchas veces los números mandan. Mis estadísticas no eran muy buenas y mi entrenador nunca tuvo la intención de sacarme. Casi siempre jugué noventa minutos. En el último partido jugué ochenta y cuatro, porque me empezó a fastidiar la última lesión que tuve en la pantorrilla.

-¿Estarás contra Sparta Rotterdam?

Sí. Solo salí por precaución. Un día antes del partido tuve la molestia en la pantorrilla, justo la que me desgarré con la selección. Estaba en veremos para el partido con Utrecht. Me hicieron exámenes y pude jugar.

-¿Cómo sientes que te fue contra los equipos grandes de Erevidisie?

Con los grandes generalmente me fue bien. En los tres partidos contra PSV estuve bien. Ante Feyenoord jugué dos y en uno hice gol. Frente a Ajax no jugué. En la temporada pasada no pude estar por papeles y en esta por el problema a la pantorrilla.

-¿Cuán cerca estuviste de llegar al Ajax anteriormente?

Hubo bastante interés del Ajax cuando estuve en España. Otros equipos de acá también se interesaron como Groningen. Eso fue hace tres años. No recuerdo qué pasó. Al final se cayó.

¿Qué hacer para que nuevamente esos equipos se fijen en ti?

Simplemente hacer las cosas bien aquí. El año pasado me fue bastante bien. Lamentablemente vino el Covid. No se terminaron las fechas. Debo continuar por el camino que vengo, de jugar siempre. Tengo minutos. Las cosas van a venir por sí solas.

-¿Es una prioridad permanecer en Paises Bajos?

Es una liga que me acomoda bastante bien. El país me gusta también. He estado en España, Portugal y donde mejor me fue es aquí. Es donde más minutos, confianza y madurez he tenido. La idea es cambiar de club. Quiero terminar la temporada aquí y ver la posibilidad de conseguir mejores cosas. Quiero jugar Champions, Europa League o una competición importante. Quiero pelear títulos. Veremos qué pasa en el mercado que viene.

-¿Ya existen esas posibilidades superiores?

Sí. En todo momento hubo posibilidades, pero vino el tema de la pandemia. Mi equipo no estaba abierto a que me vaya tan pronto. Ahora, voy a cumplir dos años aquí. He jugado todo desde que llegué. Ya es momento que pueda dar un salto.

-¿Es normal que hayan cuatro peruanos en un mismo equipo europeo?

Es extraño. Creo que nunca hubo cuatro peruanos en un mismo equipo. Es bueno para nosotros. Nos acompañamos. Dentro de todo, Miguel y yo estamos jugando. Didier (La Torre) recién llegó. Tiene dieciocho años. Rhyner también recién llegó. A los cuatro nos está yendo generalmente bien.

-¿Es verdad que Araujo arenga en neerlandés?

Sí. Tiene algunas palabras guardadas. Cuando estamos en los partidos suele hablar.

-Seguramente ambos estarán en la próxima convocatoria de Gareca. ¿Esperabas jugar más minutos en estas Clasificatorias?

Sí, pero lamentablemente me lesioné. Tuve un desgarro grande. Yo trabajo en mi club para llegar a la Selección, tener minutos y ganarme un puesto. Creo que tengo la capacidad. Ahora si estoy en la lista, espero hacer todo lo posible para poder jugar.

-¿Sergio Peña está esperando un partido de titular en la Selección?

Sin duda lo espero. Los partidos en Clasificatorias son bastante apretados. Cuando entras es con uno a cero a favor o en contra. Entrando, estás muy enchufado y te va muy bien. O el partido está totalmente trabado y no apareces. Es mejor arrancar y más en Eliminatorias.

-¿En los partidos de práctica dónde te utilizó últimamente Gareca?

Siempre jugué de ocho o de seis, pero la última vez que fui me puso más de diez. Tengo claro que al ‘Profe’ le gusto más de ocho.

-¿Te gusta más jugar como le gusta a Gareca?

Son posiciones que me acomodan más. Tienes más panorama y juegas de cara a campo rival. De diez, juego más de espaldas y tienes que pensar más rápido.

-También puedes ser competencia de Cueva en caso Perú juegue con enganche.

Sí. Puedo jugar de mediapunta, ocho, seis. En mi club he jugado también por banda. Me juega a favor que pueda responder en cualquiera de las posiciones. Me hace más importante.

-Ya no hay mucho margen, ¿cómo calificas el duelo contra Bolivia?

Es partido clave. No nos ha ido bien, así que tenemos que sacar todos los puntos posibles. Estoy seguro que vamos a ir a Bolivia, o a donde tengamos que ir, a ganar.

-¿Cuánto sirve probar de media distancia en la altura de La Paz?

Bastante. Es clave pegarle de media distancia allá. Es una de las cosas que seguramente trabajaremos si me toca ser convocado.

-Conoces mucho a Paolo por un lazo familiar, ¿cuánto recuperan con el retorno del capitán?

Muchísimo. Paolo es nuestro referente. Junto con Jefferson. Necesitamos de ambos. Paolo si está al cien porciento y en condiciones de jugar, va a hacerlo como si no hubiese pasado nada. Lo conozco muy bien. Tenerlo en el grupo es especial para nosotros por la experiencia y calidad que tiene.

-¿Qué varía en los futbolístico cuando está Paolo en el campo?

Así como Paolo, están Raúl (Ruidíaz), Gianluca (Lapadula). Jefferson también jugó allí. Cada uno tiene diferentes características. En el caso de Paolo, te hace el trabajo bastante sencillo porque aguanta muy bien, gira y juega de cara. En realidad tiene todo.

-Su juego alimentaría el buen lanzamiento que tiene Peña.

Claro. Al estar arriba aguanta o pica al espacio. Es un delantero bastante completo.

-¿Ya soñaste cómo podría ser tu primer gol en la Selección? Sería ideal que te quede una pelota justa como contra Utrecht…

Como sea. En algún momento tengo que hacer un gol con la Selección. Espero que sea pronto. Sería muy especial para mí.

