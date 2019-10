El capitán de la selección española, Sergio Ramos, destacó “el orgullo” que supone ser el jugador con más partidos internacionales con el equipo nacional, un récord que logró este sábado en Oslo frente a Noruega, con la que España empató a un gol por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020.

“Lo personal es secundario para mí. Hubiera cambiado que no fuera el partido 168 y ganar a Noruega. Pero es una recompensa al trabajo, un orgullo disfrutar de ser el jugador con más partidos. Me emociono cada vez que me pongo esta camiseta. Espero que lleguen muchos más”, dijo Sergio Ramos a Televisión Española.

Ramos cumplió 168 encuentros internacionales con España en el choque ante Noruega. Superó, de esta forma, a su excompañero Iker Casillas.

🔝 @SergioRamos cumple hoy 168 partidos con nuestra camiseta y se convierte en el futbolista que más veces ha jugado con ella.

⭐ 1 Mundial

🏆🏆 2 Eurocopas

✌🏻 125 victorias

⚽ 21 goles



Aún nos queda mucho por vivir juntos.



🙌🏻ERES LEYENDA, CAPITÁN🙌🏻#RamosLeyenda pic.twitter.com/qkK0E9ct9O — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 12, 2019

Sergio Ramos lamentó el empate, a última hora, de Noruega cuando España tenía el choque encarrilado.

“Ha sido una pena. Es cierto que es complicado jugar con una selección que si perdía se quedaba fuera. Han sido en momentos puntuales cuando hemos pasado apuros. Ellos han jugado bien los últimos minutos, se han volcado. De todas formas, un empate es un punto no es malo y ahora tenemos que intentar ganar el próximo partido”, añadió.

Enhorabuena @SergioRamos por esos 168 partidos con @SeFutbol!! Te has convertido en el que más internacionales tiene con nuestro equipo nacional!! Que vengan muchos más!! Abrazo crack!! pic.twitter.com/ncrTTuA91C — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 12, 2019

Ramos, que también se refirió a su supuesto deseo de jugar los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Creo que es pronto para hablar, sería precipitarme, hablar de un evento tan bonito como los Juegos Olímpicos, a cualquier jugador que tuviese esta oportunidad, nadie diría que no”, dijo.

“Pero estoy en mi club ahora mismo, en la selección, queda mucho por delante, mucha temporada, y ya se verá lo que pasa, pero siempre es una idea muy bonita”, concluyó.