Sevilla vs. Leganés EN VIVO ONLINE vía ESPN: este domingo por la Liga española | EN DIRECTO

Sevilla vs. Leganés EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el Sevilla vs. Leganés por la fecha 17 de LaLiga Santander en el Estadio Butarque este domingo desde las 16:15 horas (hora local, 10:15 am. hora peruana) y por transmisión de ESPN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El Sevilla visitará Butarque con el objetivo de sumar los tres puntos en un estadio en el que no consiguieron hacerlo otros equipos de la zona alta de la tabla como el Barcelona (2-1), el Atlético de Madrid (1-1), el Alavés (1-0) o el Getafe (1-1). Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en LaLiga.



De hecho solo el Villarreal ha sido capaz de ganar allí en lo que va de curso en partido oficial. Todo un reto al que se le suma el buen momento del que será su rival, quien no ha perdido ninguno de sus últimos ocho duelos entre LaLiga Santander y la Copa del Rey.

A esta cita llega el Leganés con las bajas seguras de los argentinos Alexander Szymanowski y Ezequiel Muñoz, así como con la del uruguayo Michael Santos, quien se sometió a una intervención de pubis en el transcurso de la semana.

El Sevilla, mientras, cierra 2018 como visitante con la clara intención de volver a ganar a domicilio, condición en la que el equipo de Pablo Machín baja muchos enteros en comparación con la gran fortaleza que exhibe en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Sevilla está peleando el primer lugar de LaLiga Santander con FC Barcelona. (Foto: AFP)

Ahora, otra vez tiene el compromiso como visitante y ganas de volver a ganar, lo que le aseguraría en el descanso navideño mantener la privilegiada segunda plaza en la clasificación.

La formación andaluza tiene en el recuerdo que en la pasada temporada cayó en LaLiga en el estadio Butarque por 2-1 con un tanto del mexicano Miguel Layún ya en el tiempo de prolongación.

Para esta nueva cita, el técnico soriano no podrá contar con dos de sus centrocampistas habituales, Pablo Sarabia y el argentino Éver Banega, que vieron la quinta amarilla la pasada jornada.

Krasnodar con Christian Cueva perdió 3-0 ante Sevilla por la Europa League. (Video: FoxSports - Foto: Captura).

Estas bajas serían reemplazadas por el también argentino Franco 'Mudo' Vázquez, una vez cumplida su sanción, y el franco-camerunés Ibrahim Amadou.

También es baja el central danés Simon Kjaer, que sufrió una dolencia en el isquiotibial izquierdo casi al final del choque ante los gerundenses y fue sustituido por el argentino Gabriel Mercado.

Sevilla vs. Leganés: Alineaciones probables



Leganés: Cuéllar; Nyom, Tarín, Omeruo, Siovas, Jonathan Silva; Rubén Pérez, Vesga, Óscar Rodríguez; En-Nesyri y Carillo.



Sevilla: Vaclik; Navas, Mercado, Carriço, Gómez, Escudero; Amadou, Roque Mesa, Vázquez; Ben Yedder, André Silva.



Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández (Comité de Las Palmas)



Estadio: Butarque.



Con información de EFE