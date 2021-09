Nada de arrepentimiento demostró Simone Biles a un mes de su retiro de Tokio 2020, respondiendo de paso a quienes todavía critican su decisión. Las preocupaciones por su salud mental no fueron una exageración, volvió a dejar claro la gimnasta estadounidense con un contundente mensaje.

“Definitivamente no es la forma en que planeé que fueran los Juegos Olímpicos, pero no cambiaría nada para el mundo. Estoy orgullosa de mí misma y de la carrera que he tenido hasta ahora”, destacó la popular atleta el domingo pasado en Instagram, reviviendo su última participación olímpica.

“Estos Juegos Olímpicos no borran los logros pasados que he logrado ni definen quién soy como atleta”, aclaró Biles, quien dedicó unas palabras especiales a las personas que la juzgan.

“He superado tanto en los últimos dos años que la palabra abandono no está en mi vocabulario. Para algunos de ustedes, esa puede ser la forma en que me definen, pero sigan hablando porque no puedo escucharlos por mis 7 medallas olímpicas que me empataron como la gimnasta más condecorada de todos los tiempos, así como la gimnasta estadounidense más condecorada”, sentenció al lado de sus dos últimas preseas.

A pesar de atravesar problemas de ansiedad en Tokio 2020, Biles consiguió llevarse el bronce en la final de la barra de equilibrio. Así se sobrepuso a la falta de confianza que la afectó días antes.

El bronce endulzó una dura semana de la estrella, desde que se retirara en la final del concurso general por equipos para sorpresa de todos.

Biles lidió desde entonces con una pérdida de confianza y un fenómeno de pérdida de referencias en el aire, que la llevaron a retirarse de cuatro finales (concurso general individual, salto, suelo y barras asimétricas) para las que también estaba clasificada.

Su actuación en el centro de gimnasia de Ariake le valió el bronce, que se unió a la medalla de plata que ganó en el concurso general por equipos.

La estadounidense sumó su séptima medalla olímpica, cuatro de ellas de oro, igualando el récord de Shannon Millers para una gimnasta estadounidense.