Paseó por el valle, compartió con la gente local y disfrutó de la fauna, incluso dando biberón a las pequeñas alpacas con las que compartió en su estadía.

“Es precioso, es impresionante cómo sus construcciones han preservado durante muchos años”, señaló Simone Biles sobre lo que vio en el Cusco. Desde uno de los miradores disfrutó de todo lo que entrega la capital histórica. “Estoy encantada con lo hermoso que es este país, su cultura, los colores y la amabilidad de su gente”, agradeció la gimnasta.

¿Por qué no pudo llegar a Machu Picchu? Simone Biles tenía la ilusión de conocer Machu Picchu, pero las condiciones climáticas no se lo permitieron. El último martes, tras conocer Cusco y pasear por Ollantaytambo, se subió al tren rumbo hacia Aguas Calientes. Sin embargo, no pudo completar el viaje porque alrededores de la vía se produjeron incendios forestales, por lo que el tren se detuvo. Por disposición del Ministerio de Turismo, la vía tuvo que ser cerrada y recién se abrió el miércoles. Así, Simone Biles se quedó sin conocer Machu Picchu, pero pasó los dos días en el Valle Sagrado, disfrutando de la calidad de la tierra imperial. (Foto: Panam Sports)

Esta noche, Simone Biles estará en la Plaza de Armas de Lima, donde, a las 8 p.m. ella llenará los corazones del deporte nacional. Será la encargada de encender la cuenta regresiva de Lima 2027 en el reloj que se instalará en el centro de la ciudad. Junto a ella estarán la paratleta panameña Karen Palomeque, actual récord mundial de 400 m T38 (discapacidad parálisis cerebral), y las autoridades más altas, desde la jefa del Estado Keiko Fujimori con el presidente de Panam Sports, Nevel Ilic, y el del Comité Paralímpico de las Américas (APC), Julio César Ávila, además de varios deportistas nacionales.

Simone Biles en Ollantaytambo. (Foto: Panam Sports)

—Lanzamiento—

Esta es la primera actividad oficial del actual gobierno respecto a los Panamericanos. Mientras, el IPD y la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) ultiman detalles para lo que serán las nuevas obras para los complejos de tenis, críquet y escalada.

Las actividades han sido denominadas One Year To Go, ya que estamos a un año del inicio de los Juegos Panamericanos, que tendrán su inauguración el próximo 23 de julio en el Estadio Nacional.

Lima 2027

Tras ello, mañana viernes atenderá a la prensa en una conferencia masiva a las 10 a.m. en la sede de PromPerú, y luego liderará una charla motivacional y de salud mental ante un grupo de deportistas e invitados.

Quien mejor que Simone para graficar lo que significa la salud mental en el deporte, ya que ella renunció prácticamente a competir en Tokio 2020 -solo hizo las pruebas por equipos- para cuidar su estado de salud luego de tanta presión por la exigencia de medallas.

Visita especial

No será un mundial, pero el sábado en la Videna, la selección peruana de gimnasia vivirá un día de gloria ya que tendrá la oportunidad de compartir con Simone Biles. El Comercio pudo saber que este fin de semana la estadounidense realizará una visita a sus pares nacionales.

La idea ya está coordinada con la Federación Peruana de Gimnasia, por lo que estarán en la Videna todos los gimnastas que pertenezcan a una selección. Simone los saludará y compartirá con ellos un gran momento.

Esa será la actividad que cierre la visita de Simone Biles en el Perú. Llegó el lunes por la noche y estará casi una semana, dejando una huella en el corazón del deporte nacional.

**