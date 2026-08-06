Por Christian Cruz Valdivia

La ruta de Simone Biles la llevó al corazón de la cultura peruana. La laureada gimnasta cerró su segundo día en el Cusco disfrutando del Valle Sagrado antes de regresar a Lima para todas las actividades del lanzamiento de Lima 2027. Tras un frustrado viaje a Machu Picchu, ayer la estadounidense recargó todas sus energías en Urubamba, donde disfrutó de las maravillas de la ciudad.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.