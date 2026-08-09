La grandeza de Simone Biles está más allá de todas las medallas olímpicas y mundiales que deben brillar en algún lugar especial en casa. Su nombre se hace leyenda por actitudes como las que ha mostrado en su visita al Perú, por esas risas cómplices con los gimnastas peruanos, por esas palabras de aliento para todo un país.

Ayer finalizó el paso de la laureada gimnasta por suelo peruano, y no solo disfrutó de un buen arroz con pato, cebiche y el mejor pisco sour, sino también aplaudió el talento peruano que vio frente a ella.

La estadounidense llegó ayer a la Videna para disfrutar de la exhibición que tenía la selección peruana de gimnasia para ella. En las tribunas unos 500 gimnastas, en los aparatos Ana Karina Méndez, Eduardo Manrique, Cristina Candiotti, Rebecca Bossio, Giaccomo Llempen, Edward Gonzales, Daniel Agüero, Danica Rems, Cloe Rodríguez y Fabiola Díaz y en la tarima Simone Biles. La fiesta fue completa y todos lo celebraron.

“Estaba tan emocionado y honrado de ver a Simone Biles en la vida real y mostrarle mis habilidades”, contó Eduardo, gimnasta que provocó una gran reacción de Biles, ya que finalizó su rutina formando un corazón con los brazos, lo que hizo que Simone aplauda con dulzura.

Eduardo Manrique en acción. (Foto: IPD) / GERMAN FALCON

Ana Karina Méndez también tuvo oportunidad de realizar una rutina, pero su experiencia fue más allá. El último viernes, también fue parte del conversatorio con la estadounidense y vivió un momento increíble. “Al momento de tomarme la foto tuve la suerte de hacer contacto visual y que me diga que ha sido una bonita experiencia el volver a verme. Ha sido bonito que me haya identificado”, contó la peruana.

Ana Karina Méndez en la exhibición. (Foto: IPD) / GERMAN FALCON

—Experiencias—

Eso y más provoca Simone Biles, como alegrar a la pequeña Nozomo Yoplac Salazar, pequeña gimnasta que siempre estuvo buscándola para entregarle un regalo. La esperó en el aeropuerto el lunes que llegó, asistió a la Plaza de Armas el jueves y por fin pudo entregarle una llama de peluche, que Biles recibió con cariño luego. “Eres mi inspiración para seguir mejorando en la gimnasia”, le dedicó Nozomi.

Y el encuentro se dio para alegría de ambas. El abrazo fue muy emotivo y la misma Simone Biles se encargó de iniciar la búsqueda en redes sociales.

Así, Simone partió del Perú dejando una gran huella. “Gracias por el cariño de estos días, gracias por compartir su pasión conmigo”, aseguró, emocionada de estar junto a todos los gimnastas peruanos. “He disfrutado mucho de la exhibición, la energía de todos aquí es increíble, y me llevo lindos recuerdos”, sentenció.

Simone Biles deja una gran huella en el deporte peruano, y se lleva escenas difícil de olvidar.

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