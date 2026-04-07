El tenis peruano se ha ganado llevarse todos los flashes en el deporte nacional y no solo se trata de ver lo que hace Ignacio Buse, sino también toda la disciplina en conjunto. Lo hemos disfrutado con Lucciana Pérez llegando a la final junior de Roland Garros, las preseas Bolivarianas y Panamericanas y la bendita Copa Davis.

Y las chicas también juegan su Davis llamada la Billie Jean King Cup y desde este miércoles 8 de abril disputan el Grupo Mundial I de América. El certamen se realiza en Ibagué, y la selección femenina se enfrentará en el grupo A con países como Brasil, Argentina y Chile.

El objetivo, según nos comenta la capitana Laura Arraya, siempre es pensar en avanzar de grupo, pero la realidad le dicta enfocarse en mantenerse en la categoría, luego de ascender el año pasado. Por eso, se logró un buen acuerdo para entrenar en el Club la Planicie, para simular en algo la altura que encontrarán en Ibagué, Colombia.

“Sabemos que este reto es duro, pero no tenemos nada que perder. Cuando salió el cuadro y vieron que eran Argentina, Brasil dijeron: “Qué difícil”, pero creo que los partidos hay que aganarlos en la cancha, y la Billie Jean King Cup es diferente, donde el ránking engaña”, nos comenta la capitana.

El equipo nacional está formado por Dana Guzmán, Romina Ccuno, Yleymi Muelle, Silvana Alfaro y Leticia Bazán, mientras que tuvo a Micaela Moro como tenista invitada. Y buscará ser protagonista pese a no contar con la tenista hoy mejor ranqueada como Lucciana Pérez.

Laura Arraya dando indicaciones a Dana Guzmán. (Foto: Fed. de Tenis) / Juan Diego Llosa

Lu juega el tenis universitario en Estados Unidos y actualmente tiene una racha de 20-0 en sus partidos. Pero justamente, este momento del año es en el que más compite en el circuito, por lo que no pudo ser considerada para la convocatoria.

“Vamos con un equipo bastante parejo. Tenemos tres chicas juveniles, pero con experiencia, bien ranqueadas. Y con Dana y Romina, que está jugando muy bien en dobles”, agrega Laura Arraya.

Respecto a la lista del año pasado, no figura Francesca Maguiña, a quien la capitana no consideró en la convocatoria, aunque la tenista nacional también se encuentra estudiando en la Universidad.

El equipo que entrenó en La Planicie. (Foto: Fed. de Tenis)

El equipo Dana Guzmán - 22 años 582 WTA (5 convocatorias)

Romina Ccuno - 23 años 803 WTA (6 convocatorias)

Yleymi Muelle - 17 años 1135 WTA (1 convocatoria)

Leticia Bazán - 17 años 1491 ITF (1 convocatoria)

Silvana Fajardo - 16 años 1848 ITF (debutante)

Capitana: Laura Arraya

El tenis universitario

Lucciana Pérez es la gran baja no solo de la selección, sino del torneo en sí. Hoy la peruana es la tenista número uno del tenis universitario en Estados Unidos con un récord de 20 victorias y ninguna derrota con la Universidad Texas A&M.

Laura Arraya sabía desde el año pasado que no iba a poder contar con ella, porque en estas fechas se están jugando instancias importantes de la categoría y Lucciana es una de las cartas de su universidad. “Es una pena que no pueda venir, es que en estas fechas es difícil y siempre nos ha pasado, como hace unos años con Anastasia Iamachkine”, comenta Laura.

La peruana Lucciana Pérez es la nueva número 1 del tenis universitario.



Temporada espectacular en Texas A&M. Récord de 19-0 en 2026 con solo un set perdido. pic.twitter.com/kLDoQZGiLL — Ariel Fernández (@AFD7L) March 31, 2026

El plan inicial era que Lucciana pueda jugar la Billie Jean King Cup desde lunes a miércoles y ya el jueves se reintegre a su universidad, pero el fixture del torneo cambió y ahora empieza el miércoles, lo que hizo inviable la opción. “Le está yendo super bien, es la número uno y no podíamos traerla”, agrega la capitana.

Laura apoya a las chicas que deciden por seguir una carrera universitaria, ya que sabe que “el tenis profesional es difícil y muy caro”. Por eso, considera que jugar tenis universitario es una gran opción porque tiene buen nivel y el entrenamiento es óptimo.

“Hay que aprovechar a las chicas juveniles antes de que vayan a la universidad y luego ya veremos, se jugará con nuevas camadas. Pero claro, la idea es contar con un equipo sólido que no tenga muchos cambios año a año”, asegura Laura Arraya.

Lucciana, subcampeona de Roland Garros Junior en el 2023.

En ese sentido, hoy Dana Guzmán asiste a la universidad, pero ya no juega el torneo universitario porque ya está haciendo su maestría. Eso hace que se pueda dar el tiempo para jugar algunos torneos profesionales y venir a jugar la Billie Jean King Cup.

Mientras, Romina Ccuno es la única tenista que se dedica al tenis profesional. Viene de jugar dos finales seguidas en dobles en Santiago. “Sabemos que es un torneo bastante duro porque competimos contra las mejores de cada país. Nos ha tocado un grupo difícil con Brasil, Argentina y Chile, pero la idea es dar la pelea y luchar hasta el último punto”, aseguró la nacional.

Mientras, Laura Arraya nos comenta que a mitad de año tanto Leticia Bazán como Yleymi Muelle se van a la universidad, mientras que Silvana Fajardo lo hará el próximo año.

Romina Ccuno (Foto: Itea Sports) / marcel.sandoval

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