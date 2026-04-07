Por Christian Cruz Valdivia

El tenis peruano se ha ganado llevarse todos los flashes en el deporte nacional y no solo se trata de ver lo que hace Ignacio Buse, sino también toda la disciplina en conjunto. Lo hemos disfrutado con Lucciana Pérez llegando a la final junior de Roland Garros, las preseas Bolivarianas y Panamericanas y la bendita Copa Davis.

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