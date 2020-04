A los 16 años, el destino de Martin Odegaard tenía varias direcciones, pero él solo apuntó a una: el Real Madrid. Luego de algunos partidos con el club blanco, el noruego dejó sensaciones negativas: aún no estaba preparado para vestir la camiseta del 13 veces campeón de Europa. Entonces, tuvo que madurar en otras canchas. Ahora en el Real Sociedad, luego de brillar ahí, Odegaard ya parece estar listo para regresar a su casa predilecta: el Bernabéu.

De ello habló Leonid Slutski, quien entrenó a Odegaard en el Vitesse. Él confía que el jugador de 21 años ya tiene lo necesario para volver a vestir la camiseta del Real Madrid. De hecho, el noruego le da la razón, tras haber forjado un fútbol más compacto en el Real Sociedad, anotando goles, aportando asistencias y generando grandiosas jugadas.

“Yo estoy seguro de que Martin está preparado para jugar hoy mismo en el Real Madrid. Ya es un futbolista de altísimo nivel. Es capaz de luchar por un puesto en cualquier equipo del mundo. Si el Madrid le da la oportunidad, Martin acabará jugando”, dijo Slutski en una entrevista con la agencia EFE.

Odegaard fue uno de los mayores responsables de la eliminación del Real Madrid por parte del Real Sociedad en los cuartos de final de la última edición de la Copa del Rey. El noruego no dudó en batir las redes del club blanco en el Bernabéu, aunque no celebró la hazaña. Y es que sabe muy bien que algún día, no muy lejano, puede volver a ser un galáctico.

“Cuando vi cómo jugó en el Santiago Bernabéu, me convencí absolutamente de que tiene la calidad individual para jugar en el Madrid”, señaló Slutski. Odegaard ha sido lo mejor que le ha podido pasar al Real Sociedad en esta temporada. Se puede decir que gracias al noruego, el club vasco está en el cuarto lugar de La Liga y podría volver a competir en la Champions después de siete años.

Sobre la adaptación de Odegaard en el sistema de Zinedine Zidane, Slutski dijo: “El sistema no será un problema para él. Puede jugar tanto de 10 como en la banda, a ser posible derecha. No importa si es un 4-4-2 o un 4-4-3. Por buscarle un defecto, lo ideal es que fuera más rápido. Le falta un poco de velocidad inicial, no es como Mbappé”.

Por último, su exentrenador continuó llenándole de elogios. “Es muy fuerte a nivel psicológico. Tiene una gran seguridad en sí mismo. Puede jugar de manera estable durante mucho tiempo. Se cuida y se alimenta correctamente. Es hiperprofesional. Casi como un robot. Martin tiene uno de los niveles de profesionalidad más altos que he visto en toda mi vida”, expresa.

