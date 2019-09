Sofía Mulanovich clasificó a la final del Mundial ISA Surf Japón 2019

Sofía Mulanovich sigue demostrando ante el mundo el talento peruano en el surf. La nacional se clasificó esta tarde al la final del Mundial de Surf ISA que se disputa en Japón.

Sofi ganó su heat de semifinales con 13,87 puntos, gracias a dos olas de 7,57 y 6,30. En segundo lugar quedó la brasileña Silvana Lima con 13,83. A repechaje pasó la brasileña Tatiana Weston-Web y la sudafricana Bianca Buitendag.



Mulanovich dominó el heat, sin embargo sobre los últimos segundos, Silvana logró colocarse en el primer lugar. Pero Sofi realizó una serie de maniobras que la devolvieron a la cima en la última ola que corrió.



Así quedó el heat de la semifinal. (captura) Captura

"No se contenta con las buenas olas. Es muy vertical, muy bien", comentaron en la transmisión oficial del evento sobre el accionar de Sofía Mulanovich.



"Me siento muy feliz, más que emocionada", fueron las primeras palabras de Sofía tras avanzar a la final.



Como se sabe, este Mundial otorga cupos para los Juegos Olímpicos, pero no lo hace para la región americana, ya que dos cupos se repartieron en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y los demás se darán en el Mundial ISA del próximo año.



Así se dan los cupos:

1. WSL Championship Tour 2019 dará los 10 primeros, en la categoría masculina, y las 8 primeras en la femenina.

2. ISA World Surfing Games 2019 otorgará ocho cupos: 4 hombres y 4 mujeres seleccionados según su continente (África, Asia, Europa y Oceanía).

3. Del ISA World Surfing Games 2020 se destinarán 10 pases: 4 primeros hombres y las 6 primeras mujeres.

​4. Juegos Panamericanos 2019 dará un cupo por género.

5. País anfitrión: por ser locales, tienen un cupo para un hombre y para una mujer.

El equipo peruano alentando. (Foto: ISA) Facebook

Así les fue a Rosas y Gómez

​La campeona panamericana Daniella Rosas cayó en la tercera ronda y debió luchar desde el repechaje. La peruana consiguió avanzar en la cuarta instancia en segunda posición con 8.67, solo por detrás de la francesa Canelle Bulard (9.44).



En la quinta ronda, en un heat bastante peculiar por las olas, quedó en tercer lugar y se despidió del certamen. Con 5.56 fue relegada por la argentina Ornella Pellizzari (10.1) y la costarricense Leilani McGonagle (8.53).



Por su parte, Analí Gómez quedó última en la cuarta ronda del Main Event, por lo que tuvo que pasar al cuadro de repechajes.



En el H120, repechaje 6, la peruana tuvo el infortunio que la estadounidense Courtney Conlogue haga una última ola de 7.17 (15.00 puntaje total) y desplace a todo el cuadro, relegándola al último lugar del heat con 8.04.