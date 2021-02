Conforme a los criterios de Saber más

Las emociones se confunden en Sofía Mulanovich. El camino hacia Tokio 2020 se presenta con olas gigantes pero fuera del mar. La Federación Peruana de Tabla decidió realizar un selectivo para determinar quién clasifica al Mundial ISA de mayo, donde se definirán a los últimos clasificados para la justa olímpica, a lo cual Sofi respondió que por el hecho de ser la campeona vigente -lo logró en setiembre del 2019- se le debe otorgar el cupo directo. Tras el título de hace un año y medio le aseguraron que iría a El Salvador de todas maneras, tanto que la inscribieron en el Programa Tokio 2020 del IPD. Ahora la realidad es otra.

- Han pasado varias horas de la comunicación del selectivo y de tu reclamo. ¿Has recibido alguna respuesta de parte de la Federación de Tabla?

No he tenido respuestas. Me dijeron que me iban a llamar, pero no se han comunicado conmigo. Es una pena porque este cupo me lo dio la federación pasada, pero es la misma institución. Este cupo yo me lo gané serie por serie, ola por ola. soy la campeona mundial vigente, la campeona defensora.

- ¿Qué sientes que se busca con el selectivo?

Lo que están haciendo, que no lo voy a hacer, es que yo me exponga en campeonatos que ni siquiera sé quiénes son los jueces. Dicen que así llegues a la final tienes que ser evaluada. No me voy a exponer a buscar un cupo que ya es mío. Yo soy la campeona mundial y tengo que ir a El Salvador a defender mi título. ese cupo me lo gané.

- Desde Fenta aseguran que esta es una nueva directiva que está ordenando algunas cosas

Que haya cambiado la directiva no me incumbe a mí. Esto ha sido respaldado por el IPD entrando al programa Tokio 2020. Tengo un papel donde dice que hay un presupuesto aparte para ir al mundial.

- Desde Fenta también aseguran que por el tiempo que ha pasado desde el título del 2019, lo mejor es evaluar a todas las chicas para ver el real nivel

Creo que el problema va más allá de eso. Creo que es algo personal. No sé por qué lo están haciendo de esta manera. Tengo tres títulos mundiales, dos subtítulos mundiales, diez años en el top 5, tengo la experiencia, tengo las ganas, soy la campeona vigente. Todo esto me respalda, ya lo mostré todo. Si hubiera quedado en el top 10 del mundial pasado, ya OK, pero yo me gané ese cupo.

- En tu video hablabas de respeto. Sientes que se le falta el respeto a la persona o la trayectoria de Sofía Mulanovich.

Le están faltando el respeto a mi resultado como campeona mundial, a la defensoría de mi título. Tengo la experiencia en situaciones de competir con las mejores del mundo, sé cómo manejar esas situaciones. Yo sé hacer eso, tengo toda una vida haciendo eso. Lo demás es un plus, mi carrera es un plus. Lo que yo pido es que reconozcan mi título.

- El argumento de Fenta es que no hay nada reglamentario que diga que tu debes ir

No es que estoy pidiendo un cupo de la nada. Es un cupo que me lo he ganado y aunque no esté escrito, es lo más obvio. La campeona es la persona más preparada para ir a defender ese título. Si ya llegó a tener ese resultado, es muy probable que pueda repetir, que pueda estar cerca.

- ¿Existe temor por el selectivo?

No es temor. Los selectivos son un tipo de campeonato que ni siquiera han explicado cómo son. Dicen que así no llegues a la final igual el comité técnico te va a evaluar. Yo no tengo que exponerme a eso porque yo ya tengo ese cupo ganado. A mí ya me dieron ese cupo. Me lo dio la Fenta anterior, pero es la misma institución. No me pueden sacar de la selección después de haber estado entrenado por meses avalada por el IPD. Me parece increíble que estén desmereciendo mi título, me siento traicionada, que me estén poniendo en este momento y malestar tan cerca al evento.

- De parte de ISA han encontrado alguna respuesta

La ISA no tiene nada que ver. Es quien organiza el evento.

- Estás pensando en no participar en el selectivo o vas a tener que hacerlo obligada por las circunstancias.

Yo voy a mantener mi posición. Mi posición es que ese cupo es mío, como campeona mundial. vengo entrenando avalada por el IPD, con el programa Tokio 2020. No tengo por qué estar haciendo un selectivo.

- ¿Has podido conversar con las demás chicas?

No, la verdad que no he conversado con nadie. Mandé mi comunicado y tenido un montón de apoyo porque se entiende que algo bastante injusto. No solo gané el mundial ISA, sino le gané a las mejores porque estaban todas las mejores del CT en ese mundial. No es nada contra ellas. Son tres cupos para el mundial y no entiendo por qué no están respetando mi cupo cuando hay un tercer cupo para que se disputen entre las demás chicas, que tienen nivel y a quienes les deseo lo mejor, pero eso no significa que yo tenga que dar mi cupo.

- La situación de un selectivo me hace acordar al Panamericano de Surf que clasificaba a Lima 2019, y no te fue bien. ¿Sientes que te puedes exponer a eso?

En ese momento no entré a Lima 2019 y me quito el sombrero por los resultados que obtuvieron. Pero justamente por eso tuve en claro que mi única manera que tenía para llegar a Tokio era mediante el ISA, por eso saqué la garra. Yo no tuve los Panamericanos y lo hice mediante el ISA. Daniella (Rosas) y Lucca (Mesinas) tienen todo el derecho de ir a El Salvador a defender su cupo. Yo también tengo el derecho de ir al mundial a defender mi título.

- ¿Cuánto ha cambiado la relación Fenta-Deportistas con los grupos de trabajo y la actual directiva?

Yo no sigo eso. Yo he estado enfocada en mi entrenamiento. Nunca me he metido en ese tipo de cosas porque quiero concentrarme 100% en deporte. la única cuota de comunicación ha sido ese comunicado.

- Tienes a la mano alguna forma legal de defender su reclamo

No sé todavía. Estoy con muchas cosas en la cabeza. Empezaré a averiguar si existe alguna manera. Tengo los papeles del IPD donde sale que soy parte del programa olímpico donde sale presupuesto para los pasajes para el ISA, firmado por el IPD, quizás eso puede ser algo que pueda usar.

- ¿El chip de “la Sofía deportista” se altera mucho con esta situación?

Es un malestar gigante. Emocionalmente me siento triste, atacada. Pero estoy segura que si se arregla, regreso a mi entrenamiento sin ningún problema porque no me voy a dejar influenciar por emociones. Pero en este momento me siento traicionada, atacada, triste. Me afecta, pero vengo haciendo este deporte hace mucho tiempo y sé manejar estas emociones y separarlas cuando toque el momento.

