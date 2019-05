Sofía Mulanovich sufrió accidente surfeando en Chile

La surfista peruana Sofía Mulanovich sufrió un terrible accidente mientras surfeaba en el Iquique en la playa La Punta en el certamen Héroes de Mayo, válido por el circuito WQS.



Según el relato de la misma surfista en sus redes sociales, ella cayó sobre las piedras de la playa. Pudo haberse hecho daño en la cabeza pero logró evitarlo y cayó de costado, lo que le provocó un corte en el brazo derecho.

El video que publicó la misma Sofía Mulanovich. (Instagram)

"Hoy fue un día de esos donde pones todo en perspectiva y te das cuenta que lo único que realmente importa es la salud; tú vida puede cambiar en segundos es por eso que hoy agradezco al universo que no me caí 2 segundos después en esta ola porque claramente me doy cuenta que caería directamente de cabeza a la piedra", describe en su Instagram.



El accidente ocurrió mientras disputaba su heat de la tercera ronda del certamen. En esta serie, la australiana Freya Prumm también sufrió una caída y se golpeó la cabeza y el codo. Tuvo que recibir tres puntos de sutura y le colocaron un collar cervical por precaución.

"Obviamente esta caída tuvo sus consecuencias y tengo un tajazo en el brazo con varios puntos y estoy golpeada por todos lados y todavía en shock pero contenta de que no fue peor, nunca más me pongo en esta situación y perdón a todos mis seres queridos que vieron esta ola live porque sé que la pasaron mal", prosigue.



"Gracias a todos mis hermanos del mar que me ayudaron y me tranquilizaron cuando estaba a punto de perder la tranquilidad cómo pueden ver en el video. Unos días de descanso y fuera del agua para mi y luego a competir a Sudáfrica donde ya me dijeron que no habrán piedras en el camino 🙄😂 ufff que alivio", culminó la misma Sofía.



Sofía tuvo que ser trasladada a un nosocomio de Iquique para que le cierren la herida. La Federación Nacional de Tabla informó que se encuentra bien.



Tal como ella misma dice, se tomará un descanso para volver a competir en Sudáfrica. A fines de mes empiezan los torneos en dicho país y Sofía defiende el título del Ballito Pro que se disputa en julio.