Las aguas siguen movidas en la relación Sofía Mulanovich-Federación Peruana de Tabla (Fenta) y todo sigue sin aclararse respecto a la clasificación de la surfista al Mundial ISA de El Salvador.

El último jueves, la Fenta publicó la respuesta hacia el reclamo de Sofía Mulanovich por el cupo para el Mundial. Como se sabe, la deportista considera que al ser la campeona mundial vigente, le corresponde ir a El Salvador a defender su cupo sin tener que pasar por un selectivo.

Para la Fenta, por su parte, no existe una regla expresa donde se indique que la campeona de un mundial deba ir al siguiente evento, por ello decidió realizar un selectivo para definir a la selección nacional que viaje al torneo de mayo próximo.

Sofía Mulanovich presentó a la Fenta una serie de documentos, declaraciones jugadas, de la Junta Directiva y del Comando Técnico del 2019 y de parte del Grupo de Trabajo 2020, donde indican que en efecto, en su momento se le aseguró a la surfista que iría al Mundial ISA, así como a Alonso Correa y a los ganadores de Lima 2019 Daniela Rosas y Lucca Mesinas.

Ante la respuesta negativa, Sofía publicó un video en sus redes sociales donde explica punto por punto lo que sucedió en su proceso, insistiendo en que le corresponde acudir al Mundial si pasar por el selectivo.





Sin embargo, en la extensa respuesta de la Fenta -18 páginas-, las autoridades aseguran que se buscó en los archivos de la Fenta si existe un acta o algo oficial que de fe de lo presentado por Sofía. Para la Fenta, no existe, por eso se decidió negar el reclamo.

“El colegiado determinó que no tenía sustento que un entrenador prometa algo sin autorización de la Junta Directiva (la anterior). Tenemos dos testigos de esa junta que mencionaron que no se sometió a votación y ni siquiera sabían de la promesa que le hicieron”, nos asegura Jaime Gensollen, actual presidente de la Fenta.

“El error fue no elevarlo a la Junta Directiva a votación y con eso pasan por encima de los derechos de los demás deportistas”, insiste el directivo.





Además, en el video que publicó Sofía Mulanovich se da cuenta de una llamada telefónica donde el mismo Gensollen le asegura a la surfista de que están buscando redactar un acuerdo para que ella vaya al mundial y así finalizar con toda la polémica. “Si seguimos así, va a ser la de nunca acabar. Estoy proponiendo para ver a qué tipo de consenso podemos llegar, a un acuerdo para firmarlo entre los dos y que puedas ir. Es lo que yo pienso”, se escucha al directivo en la llamada.

Al respecto Sofía comenta luego en el video, explicando la situación. “El señor Gensollen me dijo que el mismo lunes harían un acuerdo para que me devuelvan ese cupo. Ese mismo lunes no recibí ningún acuerdo, por eso al día siguiente lo volví a llamar y me volvió a confirmar que ese acuerdo se estaba elaborando... Yo confiando en que estaban preparando este acuerdo. El señor Jaime Gensollen me mece y me miente durante una semana”, asegura Sofía en su video.

Al ser consultado al respecto, Jaime Gensollen explicó a El Comercio que en efecto era su idea. “Mi promesa fue cierta para la elaboración del acuerdo”, nos dice. Sin embargo, agrega que su propuesta fue evaluada. “Finalmente la Junta Directiva decidió y mis argumentos se quedaron sin sustento ya que lo que ella presentó no tenía validez”, asegura. “No obtuve el apoyo de la Junta”, sentencia al respecto.

Según el documento de la Fenta, dos directivos de esa Junta del 2019 negaron lo que las cartas de Sofía establecían, por ello se dio marcha atrás en la idea de Gensollen y se optó por seguir con la idea de que compita en el selectivo.

La surfista tiene hasta este sábado para confirmar su participación en el selectivo, donde los dos primeros clasificarían al Mundial ISA. Sin embargo, Sofía no daría su brazo a torcer en la búsqueda de ir a El Salvador de manera directa. El selectivo se va a realizar el lunes, miércoles y viernes de la semana que viene.

