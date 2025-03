El surfer profesional es un trotamundos y en el caso de los peruanos, suelen subirse a un avión en soledad. Ninguno de los exponentes nacionales que compiten en la Liga Mundial de Surf (WSL) cuenta con un alto presupuesto para trasladarse hacia su destino de competencia con un equipo multidisciplinario como sucede con otros surfers. No obstante, aquella soledad ha sido aprovechada por Sol Aguirre para reflexionar, explorar pensamientos profundos, comprender sus emociones y aventurarse en otro arte como lo es la música.

Aguirre, una de las mejores surfistas de Sudamérica, olímpica en París 2024, cuatro veces campeona de la región, tercera en el Campeonato Mundial Junior de la WSL el año pasado, entre otras condecoraciones más en el deporte, lanzó el pasado 1 de marzo su primer sencillo llamado “Present Time”, disponible en todas la plataformas de música en línea. Pero la alegría ha sido doble. Tras su estreno en la industria de la música, la mancoreña clasificó al Challenger Series (CS), segunda división de la WSL o también conocida como la puerta de entrada a la élite del surf: la Championship Tour (CT).

Sol Aguirre fue elegida como la Mejor Surfer Femenina en los Premios DT 2024 de El Comercio. (Foto: Joel Alonzo / El Comercio) / Joel Alonzo

La deportista de 21 años conversa con Deporte Total y le brinda detalles de su incursión musical.

“Realmente no sé cómo surgió [la canción]. Solo sé que fluyó naturalmente. A través de mis viajes nació la inspiración de escribir y componer canciones. Tuve un momento fuerte en mi vida que empecé a escribir más y más, en los aviones, aunque siempre he estado conectada con la música desde pequeña gracias a mi familia. Siento que el surfing y la música están muy conectados, así que este año me propuse personalmente y deportivamente a que si tengo una idea, la voy a cumplir”, comenta.

Más allá del gusto musical, a Sol le encanta el mensaje que brinda cada canción. Precisamente, ello le animó a crear una canción que ayude a las personas a sentirse bien. Tres meses fue el tiempo que tuvo que entregarle la surfer nacional a “Present Time”, que contó con el respaldo de Diego Telge, músico nacional de City Woods, banda peruana de género Blues Rock, que se encargó de musicalizar el tema.

“Teníamos que saber cuándo lanzarla, en qué plataformas. Un montón de cosas que yo no sabía porque desconozco el mundo de la música en el aspecto de business. Fue un mes que todos los días iba al estudio, a reunirme con mi amigo Diego [Telge] en Barranco, que produce, que hace canciones y además surfea. A él lo busqué cuando empecé a escribir [canciones] y el viaje que hemos tenido juntos ha sido increíble. Sentí que la conexión fue increíble porque me ha ayudado un montón. Y me quedaba ocho o nueve horas cantando de forma seguida. No podía creer lo demandante que es ser músico”, manifiesta.

La mancoreña continúa sin entender cómo una canción que nació de la forma más natural haya terminado siendo del agrado no solo de la comunidad del surfing nacional, sino de otras personas que no tienen vínculo con este deporte. Asimismo, le brinda un mensaje a todas las mujeres.

“Esta experiencia ha sido muy linda y me encanta que pueda enseñarle al mundo otro talento, no necesariamente el surf. Eso demuestra para mí, para las chicas, que no se cierren en algo, que pueden hacer siempre varias cosas a la misma vez si es que realmente lo quieren, lo anhelan y siempre con amor, porque todo esto ha salido por amor a la música. Soy la más feliz porque veo a mis amigas y veo a todos, sin que yo les diga nada, cantando la canción de la nada. Es más, si estoy comiendo en un restaurante empiezan a cantar ‘take me to the present time’. Ahora me dicen ‘Present Time’, ya no me dicen Sol”, dice.

Enfocada en su carrera

Sol Aguirre revela a Deporte Total que muchas personas ya le están pidiendo un álbum musical completo. No obstante, deja claro que por ahora está focalizada en su carrera deportiva. Es más, hace una semana compitió en el Layback Pro Joaquina, la última fecha del Qualifying Series (QS) de Sudamérica, tercera división de la WSL.

Si bien no la acompañaron los resultados, la Federación Peruana de Tabla anunció que la WSL Sudamérica otorgó una Wild Card a Sol para que pueda competir en los Challenger Series. Es decir, estará a un paso de lograr el sueño del Championship Tour.

Junto a ella también competirán Daniella Rosas y Arena Rodríguez. Así, el surf peruano tendrá tres representantes en el segundo escalón del surfing mundial. Y van por más.

En noviembre pasado, Sol Aguirre se proclamó campeona del Circuito Banco do Brasil de Surfe, la antepenúltima fecha de la Qualifying Series 2024-2025. En varones se coronó el local Mateus Sena. (FOTO: WSL).

“Por ahí que más adelante, al mismo tiempo que compitiendo, puedo ir pensando en mi carrera como cantante, pero eso no lo sé. Lo que sí quiero dejar en claro es que soy 100% deportista profesional. Todo es paso a paso, respetando mis tiempos porque estoy enfocada en el circuito y ahora voy a afrontar el torneo más importante de la temporada en Brasil. Me he preparado mucho para este evento”, señala.

Eso sí, Aguirre adelanta que sí habrá una segunda canción. “El día de la presentación de la canción, en Punta Hermosa [1 de marzo], estaba ensayando con Diego [Telge] y empecé a improvisar y creé otra canción, que ya está en camino, pero como decía, siempre respetando mis tiempos, respetando los espacios que tengo como deportista profesional”, finaliza.

