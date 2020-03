A pesar del agrío recuerdo que lo liga a Barcelona cuando fue parte del córner que eliminaría a los catalánes de la UEFA Champions League, Alexander-Arnold confesó su favoritismo hacia el cuadro español en una entrevista a la revista GQ debido a que cree comparten los mismos valores. Eso sí, el lateral afirmó que no desea marcharse de los ‘reds’ por un buen tiempo.

Hablar de fanatismo o deseo de jugar en alguna parte fuera de su país significó para el jugador de Liverpool un cambio de opinión: “De pequeño era del Celtic, pero ahora por la conexión con Gerrard (entrenador del Rangers) soy neutral allí. Diría que mi otro equipo favorito es el Barça. Siento que tienen los mismos valores y creencias que el Liverpool. ¿Jugará siempre en el Liverpool?: “Me lo puedo imaginar”, confesó.

Liverpool es su casa, ser formado en Anfield significó para él un gran paso que lo hace no pensar en dejar el club: “Siempre me ha encantado el Liverpool, siempre lo he animado, siempre he jugado para ellos, o sea que no tengo otra razón para pensarlo. Ahora no me siento en mi habitación y sueño con jugar en otro sitio. Soy jugador del Liverpool y amo a este club más que a nada. Me encanta todo al respecto. Amo a la afición, a la gente, a la ciudad”.

Trent Alexander-Arnold - Liverpool. (Foto: AFP)

Otras declaraciones en la entrevista:

El diálogo fue extenso y afloraron varios temas con la revista GQ. Trent tuvo palabras de elogio hacia Klopp: “No te sentará nunca con vídeos. Creo que a este nivel los jugadores deberían estar haciendo eso ellos solos. Si el entrenador te dice que hagas algo y tú no lo entiendes entonces debes ir a los ayudantes, conseguir los vídeos y así comprenderlo. Lo que hace es mantener nuestra mentalidad al cien por cien. Se asegura de que el mensaje se inculque en todos nosotros todos los días para asegurarnos de que somos los mejores”, contó.

También habló sobre su buen momento a nivel futbolístico y confesó no sentirse un gran jugador y está en una etapa de desarrollo: “No he alcanzado todo mi potencial. No estoy todavía donde puedo estar, así que no tiene sentido ponerme una etiqueta. Todavía tengo mucho por mejorar. En la infancia siempre hubo indicios de que llegaría, pero trataba de jugar cada partido, quería ganarlo. Pero nunca pensé que tenía que ser futbolista. Solo cada día me resultaba más fácil ganar y ser lo más competitivo posible”, finalizó.





