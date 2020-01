Ole Gunnar Solskjaer sabe cuán mal lo está haciendo con el Manchester United. Sin embargo, el técnico no parece encontrar la solución. “Cuando estás con el Manchester United siempre van a existir las críticas”, dijo Solskjaer tras la derrota 2-0 ante el Burnley. “No podemos hacer nada más que levantar las manos y decir ‘esto no es suficiente para este club’”.

Solskjaer: "No voy a mentir, no es agradable perder dos partidos"

La primera derrota del United ante el Burnley en el Old Trafford, desde 1962, llegó después de que los Red Devils cayeron el domingo ante el Liverpool y dejó al equipo en el quinto lugar, seis puntos debajo de los puestos de la Champions League.

El United parecía desamparado una vez que Chris Wood y Jay Rodríguez anotaron antes y después del medio tiempo.

“Los chicos dieron todo lo que tenían”, comentó Solskjaer a la cadena BT Sport. “Algunos de ellos están experimentando esto por primera vez en sus vidas. Es muy difícil para ellos. Las expectativas de este club son altas y algunos de ellos han disputado 10, 12 o 15 juegos y no es fácil. Por supuesto que los voy a apoyar, voy a estar ahí para ayudarlos a superarlo”.

Pero esa decisión no dependería de Solskjaer, después de una noche en la que el público la emprendió con cánticos en contra de la familia Glazer, propietaria del club.

“Levántate si odias a los Glazer”, fue uno de los cánticos más moderados contra los estadounidenses, dueños del equipo desde el 2005.

Solskjaer llegó al United para suplir a José Mourinho en diciembre del 2018. Su principal argumento consistió en haber sido un jugador campeón con Alex Ferguson. Su experiencia como técnico en la Premier era haber sufrido el descenso con el Cardiff en 2014.

El United se apresuró para darle un contrato permanente a Solskjaer en marzo de 2019 a pesar de que no parecía haber riesgo de que lo reclutara otro conjunto. Desde entonces, ha perdido 12 partidos y ganado 11 en la Liga Premier.

“Somos quintos en la tabla, pero ciertamente trabajamos todos los días con los muchachos para mejorar y que nuestras actuaciones sean mejores que esta”, comentó Solskjaer. “Estamos buscando mejorar definitivamente”.

