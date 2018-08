Son Heung-Min a un partido de evitar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur

El Mundial Rusia 2018 dejó muchas historias bonitas, como Francia y la coronación de sus jóvenes, y también de las malas como la de Son Heung-Min. La estrella del Tottenahm Hotspur de 26 años no logró algo importante con la selección de Corea del Sur, por lo tanto, debía jugarse todo en los Juegos Asiáticos para evitar el servicio militar obligatorio.

La estrella de Corea del Sur ha guiado a su selección hacia la final de los Juegos Asiáticos. En dicha instancia enfrentará a Japón para definir la medalla de oro del certamen. Esa sería la única salida que le queda a Son Heung-Min para evitar el servicio militar obligatorio en su país.



El torneo que se disputa en Indonesia podría evitar que el habilidoso jugador vea su carrera a nivel internacional terminada. El servicio militar obligatorio en Corea del Sur indica que van desde los 18 hasta los 35 años. Solo se puede evitar mediante dos opciones: ganar una medalla de oro en los Juegos Asiáticos o ganar una medalla, sea cual sea el color del metal, en unos Juegos Olímpicos.

Tottenham ha sido muy permisivo con el jugador debido a todo lo que ha hecho Son Heung-Min por el equipo. El torneo es Sub 23 y no representa una fecha FIFA por lo que no están obligados a prestarlo para los Juegos Asiáticos. Sin embargo, la institución de la Premier League no ha puesto alguna traba para que el surcoreano pueda resolver su situación.

En el caso de no lograra la medalla de oro existe un club en el fútbol coreano llamado Sangju Sangmu, actualmente en Primera División y que sirve como club recipiente para todos aquellos jugadores que tienen que pasar el citado servicio militar.