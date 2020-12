Los enfrentamientos de los octavos de final de la Champions League quedarán definidos por sorteo este lunes 14 de diciembre en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza. La ceremonia se iniciará a las 6:00 de la mañana (hora peruana) y será transmitida a través de UEFA TV.

Sorteo Champions League | horario y canal por país:

Perú | 6:00 a.m. | ESPN Play, UEFA TV

España | 12:00 p.m. | UEFA TV, Movistar, Real Madrid TV, Barça TV, LaLiga TV BAR

Colombia | 6:00 a.m. | ESPN Play, UEFA TV

Ecuador | 6:00 a.m. | ESPN Play, UEFA TV

Argentina | 8:00 a.m. | ESPN Play, UEFA TV

Chile | 8:00 a.m. | ESPN Play, UEFA TV

Procedimiento del sorteo

Para este sorteo hay 16 equipos clasificados, los que se dividirán en dos bombos. En el primero irán todos los que comandaron sus grupos y en el segundo estarán todos los equipos que clasificaron como segundos en sus respectivos grupos.

Hay criterios excluyentes que permiten entender la mecánica:

No se pueden enfrentar equipos que compartieron grupo en la fase de grupos

No pueden enfrentarse equipos de la misma federación

Los del bombo uno jugarán el duelo de ida como visitantes y cerrarán la serie en condición de local

Fechas de los octavos de final

La fecha señalada por la UEFA para disputar los partidos de ida resultantes de este sorteo serían el 16,17,23 y 24 de febrero de febrero. Por su parte, los enfrentamientos de vuelta tendrán lugar el 9,10,16 y 17 de marzo.

Bombo 1

- Bayern de Múnich

- Borussia Dortmund

- Real Madrid

- Manchester City

- Liverpool

- Chelsea

- Juventus

- PSG

Bombo 2

- Atlético de Madrid (ESP)

- Barcelona

- Sevilla

- Porto

- RB Leipzig

- Borussia Mönchengladbach

- Lazio

- Atalanta

Los partidos de ida de octavos de final están previstos para los días 16, 17, 23 y 24 de febrero de 2021 y los de vuelta para el 9, 10, 16 y 17 de marzo.

La otra mitad de la gloria

La UEFA también sorteará los emparejamientos de dieciseisavos de final de la Europa League. En el sorteo estarán los 12 ganadores de grupo y los 12 segundos, además de los ocho equipos que pasan a la competición como terceros en sus grupos de la Liga de Campeones. De éstos los cuatro con mejor balance serán cabezas de serie -Ajax, Brujas, Manchester United y Shakhtar Donetsk-.

Cabezas de serie: Milan (ITA, Grupo H), Arsenal (ING, B), Ajax (NED), Brujas (BEL), Dínamo de Zagreb (CRO, K), Hoffenheim (GER, L), Leicester (ING, G), Leverkusen (GER, C), Manchester United (ING), Nápoles (ITA, F), PSV Eindhoven (NED, E), Rangers (SCO, D),Roma (ITA, A), Shakhtar Donetsk (UKR), Tottenham (ING, J) y Villarreal (ESP, I).

No cabezas de serie: Amberes (BEL, segundo Grupo J), Benfica (POR, D), Braga (POR, G), Estrella Roja (SRB, L), Dynamo Kyiv (UKR/Liga Campeones), Granada (ESP, E), Krasnodar (RUS/Liga Campeones), LOSC Lille (FRA, H), Maccabi Tel-Aviv (ISR, I), Molde (NOR, B), Olympiacos (GRE/Liga Campeones), Real Sociedad (ESP, F), Salzburgo (AUT/Liga Campeones), Slavia Praga (CZE, C), Wolfsburgo (AUT, K) y Young Boys (SUI, A).

Otro de los condicionantes del sorteo evitará que los equipos de Rusia y Ucrania queden emparejados. Los partidos de ida se jugaran el jueves 18 de febrero y los de vuelta el día 25 de ese mes.

