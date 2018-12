Mister Chip adelantó los probables cruces de los octavos de final de la Champions League. El estadístico español se respaldó en los números y en las reglas de los emparejamientos.

Para los números de Mister Chip, la llave más probable para los octavos de final de la Champions League es el Manchester City vs. Atlético Madrid. De darse este vaticinio, los entrenadores Pep Guardiola y Diego Simeone se medirán en un duelo de pronóstico reservado.



▷ Sorteo Champions League EN VIVO vía Fox Sports/ESPN 2: conoce las llaves de octavos de final | EN DIRECTO



▷ Champions League EN DIRECTO vía ESPN 2 / FOX Sports: sigue los detalles del sorteo de octavos de final



​

Otra gran probabilidad, según los números de Mister Chip, son los cruces por los octavos de final de la Champions League entre Schlake 04 vs. Manchester City y Roma vs. Manchester City.

CITY-ATLETI (29%) ES EL ENFRENTAMIENTO MÁS PROBABLE DE LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2018-19: aquí tienes todas las probabilidades de todos los enfrentamientos posibles para el sorteo que se celebrará el próximo lunes. pic.twitter.com/NxTNmXIpRY — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 12 de diciembre de 2018

Esto luego de definir los dos bombos desde donde se sacarán los equipos para emparejarlos por los cruces de los octavos de final de la Champions League. Teniendo en cuenta que no pueden enfrentarse clubes de una misma liga.

Los poderosos de Europa, según los números de Mister Chip, tienen más altas probabilidades para emparejarse por los octavos de final de la Champions League de la siguiente forma: Real Madrid vs. Schalke 04, Barcelona vs. Schalke 04, Juventus vs. Atlético Madrid y PSG vs. Atlético Madrid.