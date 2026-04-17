Sigue la nueva jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Esta fecha 11 del Torneo Apertura 2026, trae el encuentro de Sport Huancayo vs Deportivo Garcilaso por una nueva jornada en el que cada equipo buscará sumar puntos. Consulta detalles del juego: horario, canal y más de la emisión.

¿Dónde ver Sport Huancayo vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026?

La transmisión del partido Sport Huancayo vs Deportivo Garcilaso por la fecha 11 del Torneo Apertura de Liga 1 podrá sintonizarse a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juega Sport Huancayo vs Deportivo Garcilaso por la fecha 11 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 17:30 hrs

Venezuela: 18:30 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 19:30 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver por la fecha 11 de la Liga 1 2026

Fecha: sábado 18 de abril de 2026

Partido: Sport Huancayo vs Deportivo Garcilaso

Horario: 17:30 p.m. hora de Lima, Perú.

Canal: L1 Max

Estadio: Estadio IPD Huancayo

Sport Huancayo vs Garcilaso: Alineaciones posibles