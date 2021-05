Con el objetivo de seguir masificando el deporte y promover la actividad física, la Municipalidad de Miraflores organizará entre el 5 y 12 de junio el Sports Summit Miraflores 2021, evento que contará con invitados nacionales e internacionales.

Los objetivos principales del Sports Summit Miraflores 2021 son fomentar la profesionalización de todos los agentes deportivos del país. Las charlas del congreso tratarán temas relevantes y de coyuntura, que permitirán dejar conclusiones sobre cómo podemos encaminar nuestra industria deportiva. En esta primera edición, los ponentes profundizarán en temas poco difundidos en nuestro país y demostrarán al publico las posibilidades de contribuir al crecimiento deportivo del país. También se mostrarán las buenas prácticas en gestión deportiva en nuestro país.

Algunas de las figuras que tomarán parte de este evento serán Xavi Martín (Director actual de la Masía FC Barcelona); Carlos Chalo Espejo (Director Perú Surf ,ex campeón nacional de surf); Pauline Kantor (Ex Ministra de Deportes de Chile); Roberto Silva Pro (Presidente de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú, Édgar Romero (Ex gerente comercial del club Cerro Porteño de Paraguay); Alejandra Rodríguez Larraín (Fundadora y Gerente General de Fundación Flama); Mónica Liyau (Presidenta de Directorio y Fundadora de la Asociación Mónica Liyau); Kevin Martínez (Campeón nacional de paleta frontón y medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019); Marissa Matsuda (Presidenta de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Sòftbol); Jokin Arroyo (Director World Surf Cities Network); entre otros.

Esta cumbre se llevará a cabo de manera virtual desde el Centro Cultural Ricardo Palma, los días 5 y 12 de Junio de 9:00 am a 3:00 pm. Está dirigido a todos los agentes deportivos del país (estudiantes, directores deportivos, profesores y técnicos deportivos, deportistas) y público en general.

Se entregará una constancia de participación a todos los participantes que asistan ambos días. Dicha constancia será refrendada por la Municipalidad de Miraflores y avalada por la Universidad San Ignacio de Loyola, como socio estratégico educativo. Las entradas al Sport Summit Miraflores 2021 se podrán adquirir en la plataforma Joinnus. Allí se obtendrán los detalles finales de la inscripción.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Sporting Cristal cayó 3-0 ante Sao Paulo en Brasil en la última fecha de la Copa COMMEBOL Libertadores 2021.