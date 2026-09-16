Cintillo SportBiz Perú

Este miércoles 16 y jueves 17 de setiembre, Lima será escenario de la segunda edición de SportBiz Perú | RIMAC 2026, congreso internacional especializado en la industria deportiva que llega al país de la mano de INYOGO. El evento cuenta con más de nueve años de trayectoria en Latinoamérica y Europa y más de 30 ediciones realizadas en 13 países, y reunirá a referentes de clubes, federaciones, marcas, medios y tecnología.

En un contexto marcado por la proximidad de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027, la iniciativa busca abrir un espacio de intercambio de conocimiento, networking y generación de oportunidades para una industria peruana que atraviesa un proceso de crecimiento y profesionalización. David Ruiz - socio y fundador INYOGO, nos explica por qué decidieron traer SportBiz al Perú, qué encontrará el público y qué esperan dejar como resultado de esta primera edición.

SportBiz Perú | Rímac 2026 reunirá en Lima a referentes internacionales de la industria deportiva.

¿Qué significa para INYOGO traer esta experiencia al mercado peruano y por qué apostaron por el país?

Para nosotros significa cerrar un círculo. Llevamos diez años trabajando para profesionalizar la industria deportiva en el Perú, y traer SportBiz —que ya tiene más de nueve años recorriendo Latinoamérica y Europa, con más de 30 ediciones en 13 países— es una forma de traer esa conversación de nivel internacional a nuestro propio mercado, en lugar de que los peruanos tengan que salir a buscarla afuera.

Decidimos apostar por el país porque el momento es único. Estamos a menos de un año de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027, y eso pone al Perú en el radar de la industria deportiva regional como pocas veces antes. SportBiz Perú | RIMAC es la manera de aprovechar ese momento y, sobre todo, de dejar algo que permanezca después del evento: una comunidad profesional conectada.

¿Quiénes van a estar presentes y qué conversaciones quieren poner en marcha entre los distintos actores de la industria deportiva?

Vamos a tener referentes de primer nivel: Rodrigo Barros, Director de Product Management de Miami HEAT en la NBA; Pablo Greco, de la AFA; Sergio Palacios, Development Manager de FIFA; Fernando Muñiz, CEO de América Multimedia; y Juan Pablo Ribadeneira, Gerente de Marketing de Independiente del Valle, entre otros.

En total, son más de 300 profesionales vinculados a propiedades deportivas, marcas, medios y tecnología. Las conversaciones que queremos poner en marcha van más allá del resultado deportivo: sponsorship, derechos deportivos, fan experience, tecnología aplicada al deporte, gestión de clubes y federaciones, y cómo estructurar grandes eventos.

La idea es que quien organiza un club converse con quien vende un patrocinio, con quien diseña la experiencia del hincha y con quien construye la tecnología detrás de todo eso. Ese cruce es lo que genera negocio y aprendizaje real.

SPORTBIZ Perú - RIMAC 2025 reunió a expertos de la industria deportiva, destacando innovación, alianzas estratégicas y nuevas formas de conectar marcas.

Hoy hablamos mucho de deporte, pero también de negocio, tecnología, innovación y nuevas audiencias. ¿Qué tan preparada está la industria peruana para aprovechar todas esas oportunidades?

La industria peruana ha dado pasos grandes en los últimos años. Lo vimos con la clasificación al Mundial 2018, con Lima 2019, y con el crecimiento del running, el vóley y el surf. Pero todavía estamos por debajo de nuestro potencial en la parte de negocio, tecnología y nuevas audiencias.

Sigue habiendo patrocinios que se quedan en el logo en la camiseta en vez de convertirse en una estrategia de marca, y todavía falta que más propiedades deportivas entiendan y conozcan al fan, así como que estructuren su propio inventario comercial.

Lo positivo es que el talento y la demanda sí existen. Lo que ha faltado es el espacio para conectar ese talento con el conocimiento y las prácticas que ya funcionan en otros mercados. Ese es exactamente el rol que buscamos que cumpla SportBiz Perú | RIMAC.

Cuando decidieron traer SportBiz al Perú, ¿qué vieron que faltaba en el ecosistema? ¿Por qué creyeron que era útil?

Vimos que faltaba un espacio de alto nivel donde los tomadores de decisión de todo el ecosistema —clubes, federaciones, marcas, medios y tecnología— se sentaran en la misma sala a hablar el mismo idioma de negocio.

Existían eventos deportivos, pero no un congreso pensado específicamente para la industria que está detrás del deporte. Y con Lima 2027 tan cerca, ese vacío se volvía urgente: si no generamos ahora los espacios de benchmarking, formación y networking, corremos el riesgo de que el legado de los Juegos se quede solo en infraestructura.

Por eso lo creímos útil, y no solo para quienes ya trabajan en la industria, sino también para quienes quieren entrar a ella. Ese es justamente el propósito de fondo de INYOGO: contribuir a la profesionalización del sector.

Si alguien está dudando si ir este jueves, ¿qué le dirías que no debería perderse?

Le diría que no piense en una charla más, sino en la posibilidad de tener en la misma sala, el mismo jueves, a gente de Miami HEAT, la AFA y FIFA, profesionales a los que normalmente no tendría acceso directo.

Lo que no se debe perder es justamente eso: la conversación de pasillo, la posibilidad de sentarse al lado de quien toma las decisiones en un club o una marca y hacerle la pregunta que realmente le interesa. Y para quien está pensando en entrar a la industria deportiva, es la oportunidad más concentrada del año para entender cómo funciona el negocio por dentro y empezar a construir esa red de contactos.

SportBiz Perú | RIMAC se realizará este miércoles 16 y jueves 17 de septiembre en el Atlantic City de Miraflores, Lima. Las entradas están disponibles a través de Joinnus.

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