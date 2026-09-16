icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

David Ruiz, socio y fundador INYOGO, nos explica por qué decidieron traer SportBiz Perú | Rímac 2026 al Perú. | Foto: Inyogo
David Ruiz, socio y fundador INYOGO, nos explica por qué decidieron traer SportBiz Perú | Rímac 2026 al Perú. | Foto: Inyogo
Por Fernanda Huapaya

Este miércoles 16 y jueves 17 de setiembre, Lima será escenario de la segunda edición de SportBiz Perú | RIMAC 2026, congreso internacional especializado en la industria deportiva que llega al país de la mano de INYOGO. El evento cuenta con más de nueve años de trayectoria en Latinoamérica y Europa y más de 30 ediciones realizadas en 13 países, y reunirá a referentes de clubes, federaciones, marcas, medios y tecnología.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.