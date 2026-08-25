SportBiz Perú | Rímac 2026 reunirá en Lima a referentes internacionales de la industria deportiva.

Lima volverá a ser punto de encuentro para la industria deportiva. El próximo 17 de septiembre se realizará SPORTBIZ Perú | RIMAC 2026, la segunda edición en el país del congreso internacional de Sports Business que reúne a los principales actores del ecosistema deportivo para debatir, capacitarse, generar networking y desarrollar nuevas oportunidades de negocio.

Organizado por INYOGO, consultora de marketing con 10 años de experiencia en el mercado, el evento se desarrollará desde las 9:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en Atlantic City, Miraflores, y reunirá a más de 300 profesionales vinculados a propiedades deportivas, clubes, federaciones, empresas, marcas y medios especializados.

Entre los principales referentes internacionales que participarán se encuentran:

• Rodrigo Barros – Director de Product Management de Miami HEAT (NBA).

• Leandro Petersen – Chief Commercial & Marketing Officer de la AFA.

• Fernando Muñiz – CEO de América Multimedia.

• Jimena Saldaña de Aja – Secretaria General y CEO de Panam Sports.

• Juan Pablo Ribadeneira Corral – Gerente de Marketing de Independiente del

Valle.

• Rodrigo Gallego Abad – representante de LALIGA.

• Sergio Palacios – Development Manager de FIFA.

A ellos se sumarán ejecutivos y especialistas vinculados a LALIGA, Liga de Fútbol Profesional, Federación Peruana de Fútbol, Comité Olímpico Peruano, Federación Internacional de Judo, STATSports, Club Atlético Peñarol, entre otras organizaciones.

La agenda abordará temas clave para el desarrollo de la industria, como marketing y construcción de marca, gestión de ligas y clubes, contenido deportivo para televisión, derechos audiovisuales, experiencia del fan, tecnología y datos, nuevas fuentes de ingreso y desarrollo del fútbol.

Asimismo, Lima 2027 tendrá un espacio relevante dentro de la conversación, considerando que SPORTBIZ se realizará a menos de un año de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. El congreso buscará poner sobre la mesa las oportunidades que este escenario puede generar para las organizaciones deportivas, marcas, empresas y profesionales del sector.

Con más de 30 ediciones realizadas en más de 13 países, SPORTBIZ llega nuevamente al Perú para conectar conocimiento, experiencia y oportunidades de negocio en una industria que continúa creciendo y transformándose.

SOBRE EL AUTOR