SportBiz Perú | Rímac 2026 reunirá en Lima a referentes internacionales de la industria deportiva.
SportBiz Perú | Rímac 2026 reunirá en Lima a referentes internacionales de la industria deportiva.
Por Redacción EC

Lima volverá a ser punto de encuentro para la industria deportiva. El próximo 17 de septiembre se realizará SPORTBIZ Perú | RIMAC 2026, la segunda edición en el país del congreso internacional de Sports Business que reúne a los principales actores del ecosistema deportivo para debatir, capacitarse, generar networking y desarrollar nuevas oportunidades de negocio.

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