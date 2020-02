Christofer Gonzales arremetió contra Diego Haro este sábado tras el duelo entre Sporting Cristal y UTC de Cajamarca por la jornada inaugural del Torneo Apertura de la Liga 1, que no llegó a completar al ser expulsado por una supuesta agresión.

El futbolista rimense fue sancionado con tarjeta roja directa antes del entretiempo del compromiso por discutir con Gerardo Martínez, algo que lamentó y criticó a través de Twitter.

“Quiero manifestar mi total disconformidad con el criterio de Diego Haro. El árbitro estuvo presente cuando me agredieron con un codazo y no reaccionó. Solo ejecutó su papel de juez cuando fui a reclamar al jugador y me expulsó. Consecuencia: golpe en la nariz más una lesión de tobillo”, señaló ‘Canchita’ Gonzales para dejar clara su posición sobre lo sucedido en el estadio Héroes de San Ramón.

“Soy un jugador leal dentro y fuera de la cancha. No tengo antecedentes de expulsiones por agresión y mucho menos por discutir airadamente contra un árbitro o un rival. No puedo quedarme callado ante una injusticia que afecta mi reputación y al plantel en el cual juego”, acotó en su pronunciamiento.

Además de explicar su versión sobre los hechos, Christofer Gonzales utilizó la red social para dejar constancia de la lesión que adquirió en el tobillo a consecuencia de la acción.

Si bien Martínez también dejó el campo de juego, el pupilo de Manuel Barreto consideró que la decisión del juez nacional fue perjudicial para Sporting Cristal. “Espero que este reclamo haga tomar conciencia con respecto a las malas decisiones arbitrales y las consecuencias que pueden traer al jugador y al equipo afectado”, sentenció el mediocampista.

Cristal vs UTC: Expulsión de Canchita Gonzáles por la Liga 1 (Video: Gol Perú)