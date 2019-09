Claudio Vivas charló más de treinta minutos con el programa 'Las voces del fútbol'. El estratega argentino habló sobre su salida del club, el actual técnico de Sporting Cristal y de su relación con él.

“Esto fue muy rápido y raro. El lunes recibí un mensaje para reunirnos con la dirigencia y ahí mismo nos comunicaron que querían terminar el vinculo porque el aspecto deportivo no se había cumplido”, comentó Claudio Vivas. "Creíamos que habíamos cumplido en el aspecto deportivo, sobre todo porque no terminó el año. Tener el 58.8 % de efectividad es muy bueno. Normalmente de echan cuando te va mal", continuó el técnico de 51 años.

Luego el estratega nacido en Rosario (Argentino), y ex ayudante de Marcelo Bielsa, habló sobre el técnico Manuel Barreto, actual entrenador de Sporting Cristal.

"No veo normal que Barreto dirija. Teníamos un trato profesional hasta que una vez discutimos por un futbolista y desde ahí nunca más se relacionó no nosotros. Barreto no está identificado con Cristal". habló Vivas. "Barreto no tuvo ética. Esto estaba orquestado. Cuando el técnico de reserva no quiere tener relación con el de primera es muy difícil trabajar. Es difícil encontrar armonía cuando las partes no hacen nada", comentó.

Manuel Barreto y su paso por Universitario de Deportes

Sporting Cristal: Claudio Vivas sobre Manuel Barreto: "No está identificado con Cristal". (Foto: Twitter)

Muchos hinchas de Sporting Cristal recuerdan a Manuel Barreto por su paso por las inferiores del club como entrenador. Mientras que otros también lo reconocen como el ex Universitario de Deportes que besó su camiseta en el aniversario 50 del cuadro cervecero.

Aquella noche de diciembre del 2005, Universitario ganó 4-0 a Sporting Cristal con goles de José Mendoza, Manuel Barreto, Donny Neyra y Alex Magallanes.

