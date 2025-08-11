El Gallardo coreando el nombre de Wisdom, la joya de Autuori; con Reynoso e Ibáñez en la tribuna: lo que no se vio del triunfo de Cristal

Después de varios meses, el estadio Alberto Gallardo tuvo un aforo total. El hincha celeste respondió al pedido del equipo, que se jugaba un decisivo partido frente a un rival directo como Melgar. Y pese a que las barras oficiales siguen ausentes en las gradas, el aliento de los casi 12.000 aficionados rimenses empujaron a los jugadores a salir airosos en momentos cruciales. De esta forma, Sporting Cristal firmó un triunfo por 1-0 que lo lleva a ser el líder del Clausura.

Después del empate sin goles con Alianza Lima, en Matute, el pasado martes, los celestes sumaron su cuarto triunfo, el más importante en este inicio del último certamen del año para el fútbol peruano por lo que significaba el rival de turno. La SC, que no ha recibido goles en cinco fechas disputadas, registra 13 puntos, los mismos que Universitario de Deportes, pero lo supera por diferencia de goles (+11 contra +7).

Eso sí, el buen juego que venía mostrando la SC no se replicó este domingo en el Gallardo, que tuvo la visita en su tribuna familiar de Juan Reynoso, nuevo entrenador del ‘León del Sur’ que será presentado este lunes en Arequipa. El exentrenador de la selección peruana estuvo acompañado de su comando técnico y del propietario de Melgar, el palestino Jader Rizqallah. Reynoso, quien llevaba consigo el libro ’1975 Latidos por minuto’ del periodista Rubén Marrufo, no brindó declaraciones a la prensa y solo atinó a decir que “mañana [hoy] hablará en la conferencia”.

Juan Reynoso estuvo presente en el Alberto Gallardo para presenciar a sus nuevos jugadores. El DT será presentado este lunes en Arequipa. (FOTO: Harold Villasante).

En cuanto al partido, este fue más peleado que jugado, pero en medio de ese juego rudo, emergió el talento del plantel de Paulo Autuori. Ian Wisdom, quien se ha convertido en un jugador inamovible en el esquema táctico de Autuori, fue el héroe de la tarde en el Gallardo. El volante de avanzada de 19 años, hincha acérrimo de Sporting Cristal marcó el único tanto y como todo hincha, fue a la tribuna popular, agarrando el alambrado, a festejar el bendito gol. Con los ojos llorosos, a punto de derramar una lágrima, Wisdom escuchaba por primera vez a todo el Gallardo corear su apellido.

El tanto llegó en los minutos agregados del primer tiempo, cuando el árbitro Edwin Ordoñez ya había expulsado al celeste Irven Ávila tras una agresión a Pier Barrios (22′) y al rojinegro Leonel González (45+2) por derribar a Fernando Pacheco, quien tuvo una desulmbrante primera mitad y jugando como único delantero tras la salida del ‘Cholito’.

En el complemento, Sporting Cristal priorizó el orden defensivo, cuidar el marcador a su favor, para luego recién hacer daño. Es más, en los 73 minutos de juego, Autuori decidió jugar con una línea de tres en el fondo con Luis Abram como líbero, Rafael Lutiger como stopper por izquierda y el canterano Henry Caparó por derecha, en una emergencia porque Alejandro Pósito salió lesionado y el mediocampista de 20 años asumió esa responsabilidad en el fondo del campo.

Abram, quien redujo sus pretensiones para volver a vestir la camiseta que lo vio nacer en el fútbol profesional, también demostró en esos minutos lo valioso que será en la zaga rimense. El ‘Profeta’, de 29 años, tuvo un gran recibimiento de parte de todo el Gallardo, que coreaba “¡Salud, Abram! ¡Salud, Abram! ¡Salud, Abram! ¡Salud, Abram! Así, después de 96 minutos jugando, Sporting Cristal registró un triunfo con el que lidera el Clausura, donde no tiene margen de error si quiere pelear el título nacional.

La figura de Wisdom

Más allá del gol, de lo valioso que fue para Sporting Cristal en la quinta fecha del Clausura, Ian Wisdom también destacó porque se adueñó de la volante celeste. Su despliegue fue fundamental cuando el equipo se quedó con diez hombres, corriendo tanto en campo propio como en el contrario, marcando y repartiendo balones. Es más, el volante de 19 años siempre ha estado involucrado en los goles o buen rendimiento futbolístico de los rimenses en este arranque del campeonato.

En las gradas del Gallardo ya se escucha “que cuando juega el ‘colorado’, juega el Sporting Cristal”. Wisdom, el mejor jugador del partido del domingo en el Gallardo, ha cautivado a Paulo Autuori por su talento, pero también por su compromiso. No obstante, no es el primer brasileño al que deslumbra. Deporte Total pudo conocer que Tiago Nunes, en el 2023, lo describía como el mejor jugador de la reserva del entonces entrenador Jorge Cazulo y al que le veía un futuro prometedor.

Ian Wisdom es categoría 2005. Fue campeón con la reserva de Sporting Cristal al mando de Jorge Cazulo. (Foto: Sporting Cristal). / ALEX MELGAREJO

Es más, Nunes lo llegó a convocar en marzo de aquel año, pero se quedó como suplente en el empate por 4-4 frente a Deportivo Garcilaso en Cusco. Sin embargo, otro compatriota de Tiago hizo debutar a Wisdom un año después. Hablamos de Enderson Moreira, quien estaba encantado con el despliegue del joven volante. Con Moreira disputó seis partidos, pero tras la llegada del argentino Guillermo Farré, para el Clausura 2024, solo estuvo presente en dos duelos.

Ahora, con la llegada de Paulo Autuori en abril pasado, Ian se ganó a pulso su titularidad. Es más, por las palabras del experimentado director técnico, queda claro que es un jugador inamovible en su oncena. “Estoy metido en fútbol hace muchos años, he pasado por distintos países. Un muchacho [Wisdom] con tan poca edad y con tanta claridad para afianzar un juego, de ejecutar lo que está pensando, no es sencillo de encontrar ah”, declaró ayer post triunfo ante el rojinegro Autuori.

Ian Wisdom es un jugador de riqueza técnica, pero de acuerdo a Paulo Autuori, también con inteligencia táctica. Aquella combinación y sumado a su capacidad de ejecutar lo que piensa, es un aspecto poco común. Es un futbolista completo, que se ha adueñado de la volante rimense y que de seguir creciendo, se convertirá en un jugador de exportación para el conjunto rimense.

La presencia de Ibáñez

Óscar Ibáñez también dijo presente en el estadio Alberto Gallardo. El técnico de la selección peruana viene observando los encuentros de la Liga 1, pues en los próximos días debe definir la lista de convocados para decimosétima y decimoctava fecha de las Eliminatorias al Mundial Norteamérica 2026, frente a Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima, el 4 y 9 de septiembre.

“Contento por el regreso de Yoshimar Yotún a las canchas, pero lamentable la lesión de André [Carrillo], todos esperamos su pronta recuperación”, sostuvo Ibáñez mientras caminaba raudamente hacia la zona de estacionamiento del recinto celeste.

Pese a que nombró a Yotún, Ibáñez todavía no tiene claro si convocará al experimentado volante de 35 años, que lleva jugando recién tres partidos después de más de 15 meses alejado de los campos. Eso sí, hay posibilidad de que convoque a otros jugadores rimenses que vienen destacando en este arranque del Clausura o el mismo Luis Abram, habitual seleccionado que ahora milita en el cuadro bajopontino.

Se espera que el entrenador Óscar Ibáñez brinde la lista de convocados de la bicolor, con integrantes nacionales e internacionales, la noche del domingo 24, una vez terminada la sétima fecha del Clausura, donde Sporting Cristal recibirá a UTC el sábado 23 en el estadio Alberto Gallardo.

