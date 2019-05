El club peruano Sporting Cristal dio un paso gigante en la Copa Sudamericana tras vencer al equipo chileno Unión Española por la segunda fase del certamen internacional. El cuadro rimense fue amplio dominador tanto en la ida como en la vuelta de la serie y tuvo en Cristian 'Titi' Ortiz, anotó en los dos partidos, al jugador más desequilibrante y determinante.

► Sporting Cristal vs. Unión Española EN VIVO: Gonzáles concretó el 3-0 con este golazo de penal | VIDEO



Sporting Cristal: ¿contra quién se enfrentará en octavos de final de la Copa Sudamericana 2019? (Foto: AFP)

El club peruano Sporting Cristal se medirá ante el vencedor del duelo entre Zulia de Venezuela y Palestino de Chile. Ellos se miden este miércoles en el Estadio San Carlos de Apoquindo y con ventaja de los llaneros por 2-1 en la ida.

Sporting Cristal quedó en la parte superior del cuadro final de la Copa Sudamericana 2019. El club peruano representa al octavo 4 y se enfrentará al octavo 13 (Zuila vs. Palestino) por el certamen continental.

Los partidos de octavos de final de la Copa Sudamericana se disputarán entre el martes 23 de julio en la ida y el martes 30 de julio la vuelta.

El ganador chocará por cuartos de final de la Copa Sudamericaan ante el vencedor de octavos 1 (La Equidad vs. Deportivo Santaní) vs. octavo 16 (Royal Pari vs. Macará) y octavo 8 (Unión La Calera vs. Atlético Mineiro) vs. octavo 9 (Sol de América vs. Botafogo)