Hace poco más de dos meses, Sporting Cristal tambaleaba sin rumbo en la Liga 1 de la mano del técnico argentino Claudio Vivas. El exasistente de Marcelo Bielsa, que se hizo cargo del equipo celeste a inicios de año, en su segundo proceso con el buzo bajopontino, no pudo darle la regularidad necesaria a los rimenses. Un fin de semana su equipo era una locomotora que aplanaba a sus rivales en base a intensidad y juego vertical, y al otro era un híbrido que se mostraba confundido en el campo de juego durante los 90 minutos: no sabía si privilegiar la posesión o el contragolpe, era ofensivo y por ratos tomaba recaudos.

Para mala suerte de Vivas, porque hay cuadros que a veces alcanzan sus objetivos sin tampoco tener un patrón definido juego, lo acompañó una racha de resultados irregulares que más abajo analizaremos. Por ello terminó yéndose del club tras ser despedido por la directiva en setiembre de este año.

Claudio Vivas tuvo dos procesos con Sporting Cristal y en ninguno pudo ser campeón. (Foto: AP)

A raíz de ello, Manuel Barreto, que se encontraba dirigiendo a la reserva cervecera, fue elegido para reemplazarlo. La ‘Muñeca’ agarró a un Cristal que era un fierro caliente por varios motivos que le jugaban en contra: su identificación con exjugador e hincha confeso de Universitario, su inexperiencia y juventud, y tener que hacerse cargo de un plantel que él no armó y que contaba con varios pesos pesados como Carlos Lobatón y Jorge Cazulo, por citar un par de ejemplos.

Ser técnico de Cristal es la primera experiencia como entrenador que tiene Barreto en la Primera División. (Foto: GEC)

Por esa razón, al tratarse del mismo equipo, jugadores y el Torneo Clausura, por supuesto que es válida la comparación que a continuación realizaremos para ver qué Cristal ha sido mejor, hasta ahora por lo menos: ¿El de Barreto o el de Vivas?

En estadísticas

En la era Vivas, el Sporting disputó 38 partidos oficiales, que incluyen su participación en la Copa Libertadores y Sudamericana, en donde participó sin llegar a fases decisivas: obtuvo 19 triunfos, 10 empates y 9 derrotas. Esto dejó un saldo de ganancia de 67 puntos de 114 en disputa. Es decir, tuvo el 58,7% de eficacia.

Cristal se fue eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana

El cuadro de Barreto, por su parte, jugó hasta ahora siete encuentros y se mantiene invicto con cuatro triunfos y tres empates, obteniendo así un 71,4% de eficiencia respecto de puntos ganados. En este campo, la versión cervecera del exfutbolista crema se muestra mucha más ganadora aunque, claro, la cantidad de encuentros disputados es muchísimo menor: 7 contra 38 del argentino.

Aspecto defensivo

Con el argentino, Cristal recibió 41 tantos en los 38 duelos jugados, dejando un promedio por partido de 1,07. En tanto, con el técnico nacional solo encajó dos goles en siete juegos, obteniendo un 0,2 por duelo. En este rubro, otra vez esta nueva versión de Barreto vuelve a mostrarse mejor. El Cristal del presente defiende muchísimo mejor. Lo curioso es que son los mismo cuatro del fondo -Madrid, Chávez, Merlo y Céspedes- y los mediocampistas también. Lo que cambió son los movimientos más sincronizados de todos en conjunto, tanto para recuperar balones como evitar los contragolpes.

Omar Merlo ha sido uno de los mejores jugadores de Cristal en la temporada. Levantó mucho con la llegada de Barreto. (Foto: GEC)

Aspecto ofensivo

Históricamente Cristal se ha caracterizado por ser un equipo ofensivo y por tener varios grandes delanteros que conformaban ataques mortíferos. Y, en este ámbito, el equipo de Vivas fue sí mucho más goleador: marcó 69 tantos y obtuvo un promedio de 1,81 por duelo. El de Barreto convirtió una cifra nada despreciable de diez dianas en total, pero con una media de 1,42. El Vivas tenía mejor golpe de nocaut.

Christopher Olivares tiene tres tantos en lo que va del Clausura. Dos los marcó con Manuel Barreto como técnico. (Foto: GEC)

Posiciones en la tabla

Cuando Vivas se fue del Rímac, dejó a Cristal en una sexta posición incómoda y atípica por ser siempre protagonista en los últimos años: cuatro veces campeón nacional en ocho años. Además, se encontraba a 6 puntos de los líderes de este entonces, que eran Alianza Lima, 'U' y Sport Huancayo. La contracara es el presente auspicioso de Cristal, que tiene sus chances intactas de ganar el Clausura, tras ubicarse a solo 2 puntos los blanquiazules, dueños del primer lugar.

En la propuesta

A pesar de haber sido formado como técnico en la escuela ‘bielsista’, y pregonar esta filosofía por doquier en entrevistas y conferencias, Vivas nunca pudo conseguir que su equipo juegue como los del ‘Loco’, al menos no con regularidad.

Como se dijo párrafos anteriores, su Cristal fue una mixtura de ideas que no confluyeron con efectividad en la cancha. Y es válido plantearse en este tipo de casos la siguiente interrogante para no lapidar al entrenador: ¿Fue el técnico quien no supo transmitir el mensaje o fueron los jugadores los que no fueron capaces de plasmarlo en la cancha?

A pesar de haber quedado 0-0, Cristal ofreció ante Universitario una gran exhibición de buen fútbol en el Monumental. (Foto: GEC)

Mientras que Vivas quiso armar una revolución, lo de Barreto fue mucho más sensato, más práctico. Mantuvo lo bueno que venía haciendo el equipo de su antecesor y ajustó algunos tornillos en defensa. Y, claro, llegó con un discurso que, por lo que se ve dentro del campo de juego, ha motivado nuevamente al jugador rimense. Igual vale destacar que ya no es el equipo de principio de temporada que intentó sin éxito ir al golpe por golpe, y llegar al arco rival con la menor cantidad de pases posibles. El de la actualidad tiene mayor asociación aunque es sin dudas más pragmático y especulativo que a veces termina siendo muy arriesgado -ello le jugó en contra, por ejemplo, en el último empate 1-1 San Martín-. Sí es tan equilibrado como Barreto al declarar. En esto último sí gana por goleada el entrenador peruano porque, en comparación de Vivas, el protagonismo se lo deja a los futbolistas, no se lo roba él en las conferencias de prensa.

