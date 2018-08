Luego del partido entre Sporting Cristal y Ayacucho FC, el delantero Emanuel Herrera pasó un momento insólito. El atacante, que había anotado el gol del triunfo, brindaba una entrevista cuando abruptamente el reportero del canal Gol Perú terminó con un repentino: "Gracias". Cortando así las palabras del ariete celeste.

Este hecho dio la vuelta al mundo y varias cadenas deportivas resaltaron el momento. Los diarios argentinos 'Clarín', 'Olé' y 'La Nación' resaltaron la incómoda situación vivida por Emanuel Herrera, a la par que las redes sociales viralizaban la acción.

Este lunes el canal Gol Perú tuvo una entrevista con Emanuel Herrera. La cadena televisiva le brindó treinta minutos al delantero celeste y empezó la conversación disculpándose por el penoso hecho.

"Queríamos pedirte disculpas a nombre del canal. Fue un tema de la seguidilla de partidos y del tiempo que en televisión es complicado", expresó el reportero de Gol Perú mientras Emanuel Herrera escucha sus palabras.

Emanuel Herrera estaba brindando declaraciones post-partido al canal Gol Perú, cuando el reportero cortó la entrevista de manera inesperada. El delantero de Sporting Cristal quedó desconcertado. (Video: GOLPERÚ)

El delantero celeste Emanuel Herrera aceptó las disculpas y comentó que se lo tomó con "gracia"; pero, que varios amigos le escribieron sobre el peculiar incidente.

"Esperemos que no le pase a nadie. A ningún profesional de Perú. Me han mandado mensajes de amigos preguntándome "¿qué había pasado? y ¿por qué pasan estas cosas acá?". Esperemos que no le pase a nadie", comentó Emanuel Herrera.

Sporting Cristal jugará este martes ante Sport Huancayo por la jornada 14° del Torneo Apertura. El cuadro celeste recibirá al 'Rojo Matador' en el Estadio Alberto Gallardo.