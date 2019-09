Ex vicepresidenta del directorio de Cristal: "Innova ha dicho que no va a cambiar el nombre del club"

En medio del impacto mediático que ha signicado la venta oficial del club Sporting Cristal a la empresa Innova Sports, María Julia Saénz, directora de Asuntos Corporativos y Legales de Backus, intenta en esta entrevista ofrecer un mensaje de tranquilidad a ese hincha que duda y que se ha preocupado con esta transacción. Sáenz se desempeñó hasta esta semana como vicepresidenta del directorio del club Sporting Cristal y siguió muy de cerca el proceso de traspaso del club a este nuevo grupo de empresarios. Aquí los detalles de la histórica venta del cuadro cervecero.

-¿Cuáles fueron los criterios para elegir a Innova Sports como nuevo dueño del club?



Básicamente todo el proceso fue conducido buscando lograr que quien acompañe al club, en esta siguiente etapa, realmente haga una diferencia en temas de profesionalización y de crecimiento. Entonces te puedo decir que de los grupos de personas, con las cuales estuvimos conversando en estos últimos meses, lo primero que nos tocaba mirar era si había una visión de futuro y un respeto hacia la filosofía y estrategia del club, sobre todo en estos últimos años que nos ha tocado ser campeones cuatro veces en siete temporadas. La elección tuvo que ver con esa capacidad del comprador de ofrecernos un crecimiento relevante en la profesionalización del club. Así que evaluamos esas capacidades de los socios que presentamos y también el nivel de vínculo y crecimiento internacional que han demostrado.



Tienen historias de éxito que nos han interesado mucho, porque creemos que somos los formadores de la realidad del fútbol peruano, sentimos que es base del futbolista peruano. Tenemos jugadores nuestros integrando la selección peruana de fútbol, yo te diría que lo que primó es que podamos entregarle la propiedad de nuestro club a alguien que lo iba a hacer más grande.

-¿Desde hace cuánto tiempo estuvo en venta el club?

Cuando tú tienes algo valioso, siempre hay alguien que lo quiere. Permanetemente el club ha sido el objeto de deseo de muchos. Evidentemente es el mejor club del Perú. De vez en cuando siempre salía la noticia, mucha especulación, poca verdad, pero como cualquier corporación que tiene lo que otro quiere, siempre estás dispuesto a escuchar ofertas.





-¿Qué papel tendrá Backus en el equipo a partir de ahora?

Nunca vamos a desligarnos de un club que es parte de nuestra historia por más de sesenta años. Sabemos el legado que tenemos y sentimos que hay una vinculación importante con la institución. Lo que ocurre hoy y hacia adelante es que nuestro rol será más que nada de auspicio. Ese es el compromiso de esta cervecería con la organización y, obviamente con los hinchas, porque nosotros además de ser trabajadores del club, somos también hinchas del club. Es un vínculo emocional también.

-¿Por qué no tomaron en cuenta las otras propuestas donde aparecían ex dirigentes del club?

Nosotros estamos buscando que el club sea mucho más de lo que es hoy y eso no pasa porque tengas una historia previa o no la tengas. Pasa por si tienes las capacidades hacia al futuro o no. No hubo nunca un bono por si estuviste antes en el club. Nosotros buscamos capacidades técnicas, esos vínculos, mostrar sangre nueva en un proceso formativo. Sporting Cristal es un ícono en el fútbol peruano, que tiene dificultades y problemas. Nosotros nos hemos diferenciado siempre por nuestro modelo formativo y desarrollo estratégico profesional, sobre todo por el buen gobierno corporativo. Y nuestra búsqueda fue para encontrar las personas idóneas y eso va más allá de las instituciones. Yo agradezco a todos los que estuvieron cerca del proceso. Fue difícil escoger en este final del proceso, pero creemos que quienes están ahora son los mejores. Son los que el club merece hoy. Joel Raffo de Innova dijo que quiere convertir al club en un referente regional y yo, como hincha, se lo voy a cobrar (risas).



-¿Innova Sports les presentó un plan de inversión a largo plazo?

Esas ya son preguntas de futuro que tendrás que hacerle a Innova Sports. Nosotros sentimos que tienen las fortalezas suficientes y creemos que podemos hacer un gran trabajo. Pero detalles mayores del proceso ya les toca a ellos. Yo creo en la confidencialidad, así que vamos a cuidar ese tema. Igual lo que más debe demostrar este grupo son obras más que palabras, en esta nueva etapa del club.

-¿Es verdad que hay un plazo de diez años para no poder cambiar el nombre del club?

No sé de dónde salen esos plazos. Las redes sociales sobre todo están llenas de especulaciones y muy ligeras. Innova va a demostrar lo que quiere hacer en el corto plazo. Creo que en la conferencia quedó claro la respuesta sobre el cambio del nombre, que es prácticamente la obsesión de las personas cuando ha habido mucho ruido. Habrá que ir viendo.



-¿No hay un compromiso de Innova con este tema tan sensible?

Innova ha dicho que va a mantener el nombre del Sporting Cristal. Su único compromiso es hacer al club más grande.



-¿Y el color de camiseta y otros temas de identidad dentro del club?

Son preguntas para Joel y su equipo.



-¿Cuándo se conocerá al nuevo equipo de trabajo dirigencial del club?

El día hemos marcado una pauta diferenciadora en el proceso de gestión. Backus no está más en la gestión. Todo lo que venga en gestión, será decisión del nuevo dueño.



-¿Alfonso García Miró se mantendrá en la dirigencia?

Otra pregunta que no puedo responder (risas).

-¿En el corto plazo veremos resultados de esta venta?

No solo en el corto, todo está estructurado y planificado para gestionar y hacer que Sporting Cristal se convierte en el mejor club de la región.



-¿Hay posibilidad que se repita la historia de Freddy Nossar, quien compró al club pero luego renunció a la presidencia?

Toda la transacción está sujeta a temas de confidencialidad y en general no puedo comentar nada más profundo que eso. Lo único que puedo decir es que lo viene para Sporting Cristal hacia el futuro es muy bueno. Es lo mejor que le pudo ocurrir y estamos muy satisfechos de esta transacción.



-¿La venta de La Florida solo ha sido por hectáreas?

Otra especulación increíble. La Florida es la casa del Sporting Cristal. ¿Cómo va a estar sin casa?



-¿Entonces La Florida ha sido vendida al cien por ciento?

Ha sido un traspaso completo del club. Sporting Cristal ha cambiado de dueño. El club no puede estar sin casa.



-¿Qué decirle al hincha que sigue dudando?

Es importante que el hincha entienda que Backus jamás haría una transacción que perjudique al club. Lo queremos demasiado para eso, imposible. Este proceso profesional de Sporting Cristal corresponde a una filosofía y a una estrategia que se mantiene en los años. Y que ha probado en los últimos años que es exitosa cuando lo dejas fluir. Creemos que esto va a continuar con la nueva gestión. Era importante dar un salto mayor, creemos que es el momento para hacerlo. Innova Sports está formado por gente con perfil bajo, por eso pocos los conocen. Pero créeme que he conocido pocas personas como Joel (Raffo) con tanto conocimiento profundo del fútbol. Esto ha sido una buena noticia. Volvamos al estadio, los líderes del equipo han ofrecido ganar el domingo. El hincha va a estar contento.



-¿Cuánto costó Sporting Cristal?

No puedo precisar eso, que sigan especulando. Me divierte la especulación.



-¿No cree que el club vale más de cinco millones de dólares?

Sin comentarios.