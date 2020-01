En esta apertura del mercado de pases en el fútbol peruano, Sporting Cristal tomó decisiones distintas para el destino de sus laterales titulares en la campaña 2019. Al experimentando Jair Céspedes no le renovaron el contrato, mientras que Johan Madrid fue uno de los primeros en prolongar su vínculo con los celestes. ¿Cuáles fueron los criterios para esta elección? Todo está relacionado a un seguimiento estadístico del rendimiento de los futbolistas y a la búsqueda de bajarle el promedio de edad al plantel del equipo.

Sí, esta nueva administración del club rimense tiene como prioridad redefinir el perfil del futbolista celeste. La idea es que sean jugadores con proyección y que ofrezcan la posibilidad de una transferencia al extranjero en el corto o mediano plazo.

"El club ha recibido un promedio de un millón setecientos mil dólares por año solo por transferencias de futbolistas. Este año 2020 esperamos mantener ese promedio", nos dijo Alfonso García Miró, gerente de Sporting Cristal.

La dirigencia celeste busca concretar una venta en este mercado de pases o en el que se abrirá a mitad de año. Para ello, será fundamental que los cerveceros tengan una buena participación en la Copa Libertadores (es decir, que clasifiquen a la fase de grupos y que tengan una vitrina internacional para todo el plantel) y que tenga jóvenes en su equipo base.

Johan Madrid tiene 23 años y disputará su cuarta temporada con camiseta celeste. Acumula dos títulos al igual que Céspedes, aunque el lateral izquierdo cumple 36 años en mayo.

-El cuestionado Madrid-

La mirada del hincha muchas veces se detiene en jugadas claves que determinaron un resultado positivo o negativo. Ese podría ser el motivo por el cual el balance del desempeño de Johan Madrid no sea aprobado por gran parte de la afición celeste. Su última lluvia de críticas la recibió cuando decidió mal en la última jugada frente a la San Martín en el Clausura 2019 y que determinó el empate albo a través de un contragolpe.

Más allá de ese poco feeling con la tribuna, en la gerencia bajopontina prefirieron dejarse llevar por las frías estadísticas antes que por la pasión. "Las mediciones con GPS del rendimiento físico de Johan (Madrid) son comparables a un jugador de alta competencia en Europa. Lo han dicho los últimos dos preparadores físicos que lo han tenido en el club", explica García Miró.

De otro lado, el comando técnico de Manuel Barreto está valorando otra variable sobre el desempeño de Madrid. Si bien no lo ha mostrado con frecuencia, este lateral derecho también se puede ubicar por izquierda y como defensor central (esa ha sido la conclusión de los últimos comandos técnicos en el Rímac).

En síntesis, a Madrid le renovaron por ser joven, por sus pruebas físicas y por polifuncional. Eso sí, mientras se redacta este texto en Sporting Cristal estarían cerrando el trato con Carlos Cabello (22 años), el lateral derecho de Cantolao que ya habría llegado a un acuerdo con el cuadro de La Florida. A diferencia del 2019, Madrid podría comenzar la temporada como un posible suplente.

-Lo que falta en Cristal-

Si bien el inicio de año no fue de mucho movimiento en Sporting Cristal, esta segunda semana del 2020 sí está trayendo novedades con el tema de refuerzos. La llegada del extremo ecuatoriano Washington Corozo (21 años) confirma esta tendencia por buscar el plantel con una mayoría de futbolistas Sub 23.

¿Hay intención de repatriar a Ray Sandoval (24 años) o a Beto da Silva (23 años)? Aquí lo que tendrá que prevalecer son dos cosas: que Sporting Cristal no descuadre su presupuesto y que el técnico Manuel Barreto informe sobre alguna zona del campo donde aún falten definir más variantes. La llegada de Corozo podría determinar que ya no se busque a más jugadores de ataque. Kevin Quevedo (22 años) califica por edad, aunque ya no tanto por el puesto donde se ubica en el campo.

El Sporting Cristal del 2020 mantendrá su base de los últimos años, aunque con un baño de juventud para refrescar sus próximas ilusiones coperas.