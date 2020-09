Conforme a los criterios de Saber más

Joel Raffo fue campeón mundial de vela en 1999. Dejó las divisiones menores de Sporting Cristal para dedicarse a los deportes acuáticos. Veinte años después, Raffo volvió a La Florida con la convicción de navegar cómodo como nuevo propietario. Han pasado doce meses desde que el grupo Innova Sports compró al club cervecero. Llegó nuevo director deportivo, nuevo técnico y se replantearon algunos objetivos. En una prolongada charla, Raffo hace el balance de esta primera etapa. Como en sus tiempos de velerista, a pesar de la reciente crisis por la pandemia, lo único que quiere con el club rimense es reencontrarse con el viento a favor. Y llegar al mejor puerto posible.

-¿Un año después de la compra del club cuál sería tu balance?

Ha pasado muy rápido y nosotros como grupo empresarial de fútbol teníamos un plan general de largo plazo, con ciertas etapas. Para este primer año hemos superado nuestras propias expectativas, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido. No solo por la transición de la propiedad de un club tan relevante como Sporting Cristal, sino de una pandemia y una crisis económica mundial. Más allá de eso, nada nos detuvo a seguir avanzando y cumpliendo lo que nos habíamos trazado antes de comprar el club. Cumplimos los objetivos.

-¿Cuáles serían esas expectativas superadas?

Siempre trato de hablar de manera integral para avanzar de manera conjunta. De nada sirve avanzar en lo deportivo si en lo económico no estás tan sólido. En general, la parte económica se ha sostenido; la parte deportiva cuenta con un gran equipo de trabajo. Hemos sumado en cada etapa a profesionales con alta capacidad, sino con personas con una trayectoria comprobada. Tal es el caso de Juan José Luque, director deportivo del club, y el caso de Roberto Mosquera. Ellos se han acoplado muy bien a nuestra visión como grupo más allá del conocimiento que tengan del equipo, sino también se han compenetrado a nuestra filosofía y valores. El profesor Mosquera se ha comprometido con esa visión.

-¿Fue una apuesta ganadora decidir el retorno del profesor Mosquera?

La vuelta del profesor ha sido fundamental. No solo ha mostrado el liderazgo innato que tiene. Puso toda su capacidad para gestionar en la interna y poder motivar al equipo en meses complicadísimos. El profesor llegó en un momento propicio. No fue una decisión aislada y también ha sido un aporte integral, que es un concepto que siempre trato de usar.

-¿La labor de Mosquera se ha planteado como un proceso largo?

Sí, esa es la visión. Queremos un proyecto de largo aliento y queremos darle una línea de carrera a todos los profesionales del club. Es la idea el proceso largo. Con el profesor no solo hemos confirmado los buenos conceptos que teníamos de él, sino que hemos encontrado nuevos conceptos a su formación del equipo y comando técnico. Estamos bastante satisfechos con su trabajo, más allá de los resultados.

-¿Pero su contrato no termina a fin de año?

Efectivamente, en ese momento vivíamos aún la etapa de transición y, a pesar de la visión de largo plazo, tomamos algunas decisiones conservadoras. Fuimos armando un proyecto imprimiendo nuestra huella digital, controlando los riesgos.

-¿Y es muy anticipado pensar en la renovación del comando técnico?

No solo pensamos en el próximo año sino en los que vienen. Es una de nuestras principales preocupaciones. Definitivamente, está en agenda la renovación del profesor Mosquera. En su momento la dirección deportiva se reunirá con él y conversar sobre los siguientes pasos que tenemos pensados con él y con el proyecto.

-¿Nunca hubo momento de incertidumbre cuando apareció todo esto de la pandemia? ¿Hubo dudas sobre la compra del club?

No, nosotros como grupo Innova siempre hemos buscado incursionar en distintos proyectos. Esta ha sido una dificultad de gran envergadura y hemos pasado momentos muy complicados. Allí está el reto y una característica que nos distingue: asumimos este tipo de desafíos y nuestra trayectoria responde con resultados. No solo queremos tener resultados económicos, sino que queremos desarrollar un proyecto de fútbol sostenible. Nuestra plan es integral como te digo: económicamente sostenible, deportivamente exitoso y de alto impacto social. Nosotros creemos que Sporting Cristal sigue con esos ingredientes antes y después de la pandemia. Y eso hace que nos reafirmemos más en el proyecto y en la visión al momento de comprar el club.

-¿Cómo se está recuperando la economía del club?

Más allá de las medidas internas que esta situación nos obligó a decidir (descuento de sueldos en el plantel), estamos desarrollando espacios para tratar de monetizar todo lo que se ha podido hacer durante estos años. Por ejemplo, una tienda online con indumentaria del club, una aplicación para que el usuario pueda experimentar estar cerca al equipo, una academia que no se puede activar de manera presencial pero que funciona con plataforma digital. Hoy la coyuntura nos obliga a tener fuentes de ingresos alternativos. Hoy tenemos un tercio de nuestros ingresos, me refiero a la taquilla, que debemos reemplazarlo por nuevos ingresos.

-¿Se pensó en algún traspaso de jugador para equilibrar el presupuesto?

Para nosotros el futbolista es muy valioso. Nosotros no adelantamos momentos ni tratamos de acelerar ni aguantar. Tratamos de identificar si el futbolista está preparado para dar un siguiente paso, porque el cambio no solo es deportivo sino cultural, de vida, familiar, etc, implica muchas variables. Nosotros más allá de lo económico tenemos una visión muy personal y cercana para evitar algo perjudicial para el jugador, que no esté preparado, que no esté listo, que no vaya al lugar correcto. Somos muy precavidos. Y allí quiero aclarar algo, los ingresos por traspasos son excepcionales. Quiero descartar que Innova Sports ha llegado solo para vender jugadores de Sporting Cristal. Para nosotros el concepto de venta, es un concepto excepcional, es un ingreso no recurrente. Nuestro proyecto es que el club sea sostenible sin ingresos excepcionales, es decir sin la venta de jugadores.

-¿Y cómo se puede sostener un club como Sporting Cristal sin traspasos de jugadores?

Cristal en los últimos años ha vendido jugadores de manera sostenible y ha sido uno de los pocos equipos que lo ha logrado en el Perú de manera sostenible. Eso no lo queremos perder, pero no podemos depender de eso. Esa no es nuestra esencia. Queremos que los ingresos excepcionales aseguren un crecimiento al club. Por eso queremos formar mejor y preparar mejor a los chicos para el primer equipo. Si rinden bien en el primer equipo traerán un rédito al club. Queremos garantizar una carrera ascendente, porque ese chico va a volver para defender a la selección peruana. Hay que identificar bien quién está preparado, y tenemos que hacer un análisis. No podemos confundir una gestión integral con solo la venta de jugadores.

-¿Cuáles serían esos mecanismos de generar recursos?

Hoy, antes que medir los ingresos, estamos evaluando los egresos, las deficiencias operativas que se pueden corregir para tener un club estable. Por eso los primeros años los hemos definido como “la estabilidad”. Los procesos y los costos se sinceran, el club funciona de la misma manera, aunque más eficiente administrativamente hablando. Luego de esa etapa viene el crecimiento, que son los próximos años. Allí es donde, con un club más fortalecido, con una metodología y filosofía que estamos impartiendo en este proceso con Juan José Luque, vamos a tener más consistencia cuando vayamos a competir internacionalmente. Eso también nos va a llevar a generar egresos por participaciones en torneos internacionales y derechos de televisión. Y además nos hacemos más atractivos para los patrocinadores y ganamos exposición para nuestros jugadores.

-Entonces la clasificación a torneos internacionales es fundamental...

Tenemos algo claro. Que no seguimos sosteniendo el dominio a nivel nacional, no vamos a poder aspirar a ser el club referente de fútbol sostenible a nivel región, que es un objetivo que nos pusimos antes de la compra del club. Así no solo internacionalizamos al club, sino que los resultados económicos van a ser una consecuencia de esos buenos resultados deportivos.

-¿Qué tan lejos estamos de una actuación como la de Independiente del Valle de Ecuador en la Libertadores?

Si el fútbol peruano como industria no prospera, es muy difícil que lleguemos al nivel de otros países que sí lo han logrado y que están siendo muy competitivos en la región. Nosotros hemos hecho esta inversión no solo para colaborar con el club Sporting Cristal, sino con las bases del fútbol peruano. Es muy importante por eso trabajar con la Federación, con profesionales con visión, con conocimientos frescos. Queremos ser una referencia en el país y apoyar a los otros clubes. Aspiramos a tener un equipo competitivo en la Copa Libertadores, pero antes queremos consolidar el dominio nacional. Hemos avanzado rápido, en un año estamos al 80% de lo que queríamos inicialmente.

-¿Cómo decidiste encargarte de la presidencia del club?

No fue mi decisión, evaluamos distintos escenarios y como grupo decidimos que en esta etapa uno de nosotros presida el proyecto. Ha sido algo muy natural e interno. Para nosotros es muy importante que se mantenga nuestra filosofía y la única manera de hacerlo es estando en el día a día. Interactuando de manera permanente con los equipos de trabajo y grupos de interés.

-¿Está descartado que venga un externo?

Nosotros siempre vamos a estar abiertos para el beneficio del club. Y si eso implica abrirle las puertas a personas para que aporten al proyecto, vamos a hacerlo. Hace un tiempo hubo muchas especulaciones al respecto así que aprovecho para aclarar de que nosotros siempre estamos abiertos para esas personas que tienen intereses sanos y que quieren aportar al club.

-¿Qué cargo tiene Carlos Gonzales en el club?

Carlos no tiene cargo ejecutivo en el club. Él es socio fundador del grupo Innova Sports y como director es parte del grupo de propietarios del club.

-¿Descartado que existe conflicto de interés?

Sí, al inicio cuando compramos el club planteamos modificar la composición del grupo Innova ante esta nueva adquisición. Pero después evaluamos y confirmamos que no había motivo por el cual hacer esos cambios más bien al revés. Lo que aporta el grupo Innova Sports a través de sus distintas divisiones al club Sporting Cristal es algo concreto, como el conocimiento, los contactos desde el extranjero y traer un profesional desde el club Barcelona (Juan José Luque). También la venta de Fernando Pacheco está dentro de esas gestiones.

-¿Ya está pagando Fluminense?

Hemos pactado con ellos un cronograma de pagos y han estado cumpliendo.

-¿Los casos de Ray Sandoval y Patricio Álvarez confirman que habrá inflexibilidad con las indisciplinas?

Definitivamente esa es nuestra línea, siempre vamos a resguardar los valores de nuestro grupo y del club. Hoy estamos en una etapa de fiel cumplimiento de los protocolos sanitarios. Tenemos que jugar un rol en la sociedad, Cristal tiene que ser más que un equipo de fútbol.

-Como presidente de Sporting Cristal, ¿Qué opinión te deja que no se programen las elecciones en la Federación Peruana de Fútbol?

Mis respuestas en esta entrevista dan un marco a ese pregunta. Buscamos lo mejor para el fútbol peruano y queremos que sus bases estén sólidas. Nos interesa que exista una debida transparencia y que se cumpla la hoja de ruta trazada por FIFA, que consideraba las elecciones en este año.

