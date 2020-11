Sporting Cristal acumuló dos fechas sin ganar pero se mantiene invicto en la Fase 2 de la Liga 1, donde libera el grupo A de forma contundente. A pesar de igualar 1-1 ante UTC y sumar dos empates al hilo, el cuadro rimense dejó satisfecho a su entrenador, Roberto Mosquera, quien considera que lo más importante es mantener una idea de juego.

“Jugamos bien, prefiero jugar así y empatar, que jugar mal y ganar. Puede parecer raro pero es lo que siento por el fútbol y todo el mundo lo sabe. Logramos el punto que queríamos, que nos da tranquilidad para lo que viene”, señaló el estratega celeste luego del partido en diálogo con Gol Perú.

“Ganar jugando mal es lo peor que te puede pasar. Si ganas jugando mal y te acostumbras a eso cuando empiezas a perder terminas en segunda, pero si pierdes un partido jugando bien estoy seguro que vas a ganar más cantidad de partidos”, agregó luego en ese sentido.

Mosquera no dejó de reconocer la entrega de los suyos: “Estamos invictos, este es el partido número 11 en esa condición. No sé si alguien pensaba que estaríamos a estas alturas en este mismo punto. Nosotros queríamos esto, lo hemos podido concretar. Tenemos un equipo joven, que siempre intenta jugar, la cancha (estadio Iván Elías Moreno) no ayudó pero no es disculpa”.

Hay detalles que ajustar para transformar más ataques en goles, reconoció el entrenador, pero es complicado trabajarlos por el calendario apretado de la Liga 1.

“Todos los partidos no son iguales, no hemos estado finos. Nosotros no entrenamos, los errores se van acumulando porque no les damos solución”, sentenció el DT de Sporting Cristal.

