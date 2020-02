Bendito el fútbol que hace creer. "Nada es imposible”, aseguró Emanuel Herrera, delantero de Sporting Cristal, el fin de semana. “Que sigan creyendo”, pidió el atacante a los hinchas cerveceros. Y es en el balompié donde la frase más trillada como el “cualquier cosa puede pasar” encuentra razón.

Sin embargo, para creer debe haber algún sustento y Sporting Cristal no ha dado muestras de tener con qué, y más si lleva sobre sus espaldas la pesada mochila de la historia del fútbol peruano en torneos internacionales. Las remontadas en la Copa Libertadores no son más que relatos épicos que solo hemos visto cuatro veces cuando un club nacional empezó jugando de visita alguna llave de eliminatoria directa.

Cristal cayó la semana pasada 4-0 ante Barcelona en Guayaquil y este jueves se juega la revancha en Lima -aún por definirse si es en el Estadio Nacional-. El cuadro rimense está obligado a la hazaña para tentar la Fase 3 de la Copa Libertadores y los 550 mil dólares que llegarían como premio adicional.

La Copa Libertadores empezó en 1960 y al año siguiente se hicieron presentes los peruanos con Universitario como representante (el torneo empezaba en cuartos de final en los dos primeros años*). Antes los cuadros nacionales competían pero conforme fue cambiando el formato y creciendo el número de competidores, el torneo pasó a ser una pesadilla.

Hasta 1988 tras la fase de grupos se jugaba una segunda ronda con dos grupos. Luego el formato pasó a tener cuartos y semifinales, con lo que los duelos de KO o eliminación directa se vieron más seguidos y no solo en la final. Es pues en este rango donde Perú tiene un magro registro.

En el caso de Sporting Cristal, los rimenses cayeron en la ida de visita y bajo esa condición los conjuntos peruanos han empezado 17 series, de las cuales solo se avanzaron en cuatro ocasiones, menos de la cuarta parte.

Si solo tomamos en cuenta cuando los clubes nacionales empezaron perdiendo el primer partido fuera del territorio peruano, estas se dieron en 12 ocasiones y de ellas se logró remontar tres veces, curiosamente todas gracias a Cristal: ante El Nacional de Ecuador en 1993 (0-3 / 4-0) y luego las dos de la Libertadores 1997 ante Bolívar (1-2 / 3-0) y Racing Club (2-3 / 4-1).

Edición Partido ida - VISITA Partido vuelta Fase Resultado 1961 Peñarol 5-0 Universitario Universitario 2-0 Peñarol Primera / Cuartos Eliminado 1988 América de Cali 1-0 Universitario Universitario 2-2 América de Cali Ronda 2 Eliminado 1993 El Nacional 3-0 Cristal Cristal 4-0 El Nacional Octavos Clasificó 1993 América 2-2 Cristal Cristal 2-3 América Cuartos Eliminado 1995 Caracas 2-2 Cristal Cristal 6-3 Caracas Octavos Clasificó 1995 Emelec 3-1 Cristal Cristal 1-1 Emelec Cuartos Eliminado 1997 Bolívar 2-1 Cristal Cristal 3-0 Bolívar Cuartos Clasificó 1997 Racing 3-2 Cristal Cristal 4-1 Cristal Semifinales Clasificó 2005 Chivas 3-1 Cienciano Cienciano 1-5 Chivas Fase 1 Eliminado 2006 Nacional (PAR) 2-2 Universitario Universitario 0-0 Nacional (PAR) Fase 1 Eliminado 2007 América (MEX) 5-0 Cristal Cristal 2-1 América (MEX) Fase 1 Eliminado 2012 Arsenal 3-0 Huancayo Huancayo 1-1 Arsenal Fase 1 Eliminado 2013 Tolima 1-0 Vallejo Vallejo 1-1 Tolima Fase 1 Eliminado 2017 Capiatá 1-3 Universitario Universitario 0-3 Capiatá Fase 2 Eliminado 2018 O. Petrolero 2-0 Universitario Universitario 3-1 O. Petrolero Fase 1 Eliminado 2018 Wanderers 1-1 Melgar Melgar 0-1 Wanderers Fase 2 Eliminado 2019 La Guaira 1-0 Garcilaso Garcilaso 2-1 La Guaira Fase 1 Eliminado

La cuarta remontada también pertenece a Cristal, pero fue de un 2-2 ante Caracas en 1995 para luego golear 6-3 en casa y pasar a cuartos de final. Es decir, de las 19 veces que un club peruano empezó una llave eliminatoria fuera de casa solo Cristal supo avanzar.

Sin embargo, nunca remontó un 4-0 como el que sufrió la semana pasada en Guayaquil. Lo más cerca que estuvo fue en esa serie ante El Nacional de Quito en el 93. Cayó goleado 3-0 en la ida y en casa logró darlo vuelta con tantos de Pablo Zegarra, Percy Olivares, Flavio Maestri y un gol de penal de Marquinho, que significó el pase a cuartos de final.

Goleadas que han sufrido equipos peruanos en el extranjero y no pudieron remontar son las que tuvieron Juan Aurich (1969: 4-1 ante Católica), Universitario (1961: 5-0 ante Peñarol en la primera ronda o cuartos de final*), Cristal (2007: 5-0 ante América) y Sport Huancayo (2012: 3-0 ante Arsenal).

Curioso es el caso de Universitario, el único club nacional que logró ganar un partido de ida de fase KO en condición de visita. Lo hizo en el 2017 venciendo 3-1 a Deportivo Capiatá en el duelo de la segunda fase. Sin embargo, en la revancha en el Monumental el cuadro crema cayó goleado 3-0, con lo que se despidió del torneo en esa fase.

Cristal no tiene las estadísticas a su favor. Estas no juegan pero marcan una tendencia que permite que el hincha decida creer o no. Este jueves se escribirá un nuevo capítulo, de los tantos que conocemos o uno nuevo que se sume a lo inolvidable de los peruanos en la Libertadores.

