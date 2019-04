Sporting Cristal vs. Godoy Cruz EN VIVO: Revoredo vio la tarjeta amarilla por esta dura infracción | VIDEO El defensor peruano Renzo Revoredo realizó una fuerte falta a Juan Lucero en el primer minuto del partido entre Sporting Cristal vs. Godoy Cruz en Mendoza y por la quinta fecha del grupo C de la Copa Libertadores

Sporting Cristal vs. Godoy Cruz EN VIVO: Revoredo vio la tarjeta amarilla por esta dura infracción | VIDEO. (Video: FOX Sports / Foto: Captura de pantalla)