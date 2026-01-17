Stefano Peschiera sobre Lima 2027: “Organizadores me responden que no se puede hacer lo mismo que se hizo en el 2019”

Cada inicio de año se renuevan las ilusiones del deporte peruano y Stefano Peschiera sueña con mejores vientos para seguir creciendo. Sin embargo, en los últimos días se ha topado con una pared burocrática que le genera preocupación con miras a los Panamericanos Lima 2027 y que complican el sueño de tener el Centro de Alto Rendimiento de Vela.

—¿Qué esperas de este 2026 a nivel deportivo?

Creo que va a ser un año bastante parecido al 2025, un año de mantenimiento. Tenemos un Sudamericano, pero el foco estará en la preparación física, técnica, estratégica y psicológica para poder afrontar los siguientes años que sí son fuertes, con Lima 2027 y los Juegos Olímpicos 2028.

—¿La clasificación a Los Ángeles aún se verá en 2027?

En Vela hay distintas oportunidades para clasificar y empiezan en el 2027. Las primeras son las más difíciles porque es a donde todos van como los campeonatos mundiales, luego se entregan los cupos regionales en los Panamericanos. La verdad no se piensa mucho en clasificar, porque cuando tu objetivo es ganar una medalla, clasificar se vuelve parte del proceso.

—¿Hablando de Lima 2027, cómo lo visualizas luego de lo que se vivió con los Bolivarianos?

Lo que prima ahí es la calidad del evento deportivo en sí. En el 2019 fue el espectáculo más grande que nuestro país organizó, dejando la valla bien alta que no fue superado. El hecho de organizar unos Panamericanos por segunda vez no debería generarnos presión ni nervios, porque ya sabemos que ya se organizaron unos de buena manera. La preocupación viene porque como deportistas hemos visto los problemas que se vieron en los Juegos Bolivarianos y todos estamos preocupados por cómo se dio la organización, la mala gestión y toda la problemática que se generó con los competidores de otros países, con disgustos para ellos, para los jueces y oficiales que llegaron a nuestro país. Muchos están sorprendidos con el retroceso que ha habido de lo que vieron en Lima 2019, estando a solo seis años de estos y con unos Bolivarianos que son menores. La preocupación es tremenda, se vio la decadencia de la calidad desde la inauguración, se vio la división entre las instituciones que hizo que no se pudieran cerrar acuerdos importantes. Los que venían no tenían dónde hospedarse ni transporte para movilizarnos. En el caso de vela, la sede no estuvo armada totalmente hasta el segundo día de competencia y la Federación terminó ocupándose de proveer de todo el equipamiento para poder hacer las regatas, así como el transporte de los jueces. En el primer día de entrenamiento y no se tenía alojamiento para las delegaciones y jueces. Esta verdad nos avergüenza a los deportistas porque nosotros nos esforzamos por representar al país con calidad.

—Con lo que significa tu nombre como medallista olímpico, ¿has podido conversar con los dirigentes deportivos?

He podido hablar en más de una vez con los encargados, he tenido reuniones con ellos. Les mencioné mi preocupación y recibí como respuesta que no se pueden imitar los métodos, como los acuerdos gobierno a gobierno. Que por tema de tiempo no se puede considerar esto, lo que sería lo más transparente y que daría más agilidad al Comité Organizador para poder hacer las contrataciones y adquisiciones. Crear un programa especial como era Legado Lima 2019 podría ser una buena opción, o unirse a algún programa que ya existe con políticas de contrataciones más ágiles. Preocupa que instituciones que no están preparadas para la gestión y la organización de eventos masivos tan importantes, consideren de que están en capacidad de llevarlos a cabo. Creo que es la preocupación de todos los deportistas. El siguiente tema fue el Centro de Alto Rendimiento de Vela que estamos solicitando desde hace un año y medio, con lo que el gobierno se comprometió a apoyar, porque somo el deporte más exitoso del Siglo XXI y no puede ser que no tengamos un CAR donde entrenar.

—El tema de un proyecto especial entiendo que está en el contrato con Panam Sports

Es un poco difícil que me pueda meter en el ámbito político, pero hubo un cambio de gestión y sigue habiendo inestabilidad e incertidumbre. No se conoce mucho del estado actual de la organización, lo cual genera preocupación. No se ha dejado constancia de lo que se venía haciendo, no se tiene de dónde empezar y todo es desde cero. Por lo que me dices, si existe en el contrato con Panam Sports que debería haber un ente independiente o un proyecto especial como lo fue en Lima 2019, se debería cumplir porque en caso de que no se haga se corre mucho riesgo. Creo que, si se piensa seguir el mismo esquema y modelo de organización que se usó en los Juegos Bolivarianos 2025 para los Panamericanos Lima 2027, la preocupación es legítima y pondría en jaque la credibilidad del país. Entiendo que para los Bolivarianos no se contó con una estructura adecuada ni con mecanismos ágiles que requiere este tipo de eventos; se improvisó mucho. Lo mínimo debería ser replicar el modelo de organización de Lima 2019, con una estructura con profesionales capacitados y procesos que garanticen el desarrollo adecuado del evento.

—¿Más dudas que respuestas?

Me han dado respuestas de que no se puede llevar a cabo lo mismo que se hizo en el 2019, lo cual preocupa. Uno pensaría que al menos copiar ese modelo sería suficiente, porque funcionó muy bien y con eso estaríamos perfectos como país organizador ¿no? Pero me dicen que es imposible por temas de tiempo poder llegar, y con muchas de las obras que se planeaban hacer también es difícil llegar por los temas de plazo. Esas respuestas nos dejan un poco nerviosos, porque si se replica lo que se hizo en los Bolivarianos, estos Panamericanos van a ser un desastre.

—¿También dudas por el CAR de vela?

Nosotros en vela estamos enfocados también en que salga y se desarrolle este Centro de Alto Rendimiento con el objetivo de masificar el deporte, de darle la oportunidad a mucha gente que me pregunta “¿cómo hago para navegar?” Es una oportunidad de practicar un deporte en el que somos buenos los peruanos.

—Fue pública la promesa de construirla

Lo del Centro de Alto Rendimiento yo se lo propuse a la presidente de la nación en su momento cuando gané la medalla de bronce. Era algo que necesitaba la vela para poder dar el siguiente paso y masificarse en el país para poder obtener más medallas. En París hemos conseguido la medalla olímpica y un cuarto puesto que significó un Diploma Olímpico, con María Belén Bazo a unos segundos de obtener una medalla. Imagínate si hubieran sido dos medallas, pero con un tercer y cuarto puesto debería ser suficiente para recibir el compromiso del IPD con respecto a nuestro presupuesto como Federación y más importante, la urgencia con el CAR. Para poder captar talento a lo largo de la costa peruana sin que haya limitaciones presupuestales dentro de las familias y de las personas de todos los niveles económicos para que puedan acceder del deporte.

—¿Cómo va avanzando el proyecto?

Estamos perdiendo oportunidades cada mes que no se da este Centro. Venimos trabajando con las organizaciones y las instituciones que en su momento se alinearon como la Superintendencia de Bienes Nacionales, que le transfirió al IPD un terreno en donde va a ser el CAR en Paracas y después le pasó otro terreno cerca de ese en afectación de uso indeterminado. Esto es para nuestros hijos y para que los hijos de ellos también puedan practicar el deporte, y así garantizar que cualquier peruano pueda tener acceso a estos deportes en el futuro. LA SBN cumplió con brindar este otro terreno para poder usarlo de depósito y quizás hasta alojamientos. Para que en los Panamericanos del 2027 la vela sea exitoso, vemos la necesidad de que exista una infraestructura para también poder ofrecerle a los países que vienen los mejores servicios y las mejores instalaciones.

—¿Has encontrado apoyo?

El IPD viene cooperando con nosotros con su departamento de infraestructura con el diseño, pero no vemos el 100% del compromiso a nivel político para aportar en las gestiones con Capitanía, DICAPI de la Marina de Guerra del Perú, que es el otro ente que debería estar interesado en que se dé este proyecto, le hemos ofrecido colaborar con la Marina para poder capacitar a los oficiales de la marina en temas de vela ligera, que es la vela olímpica. He tratado de acercarme a la Marina para facilitar el diálogo. Tengo el honor de haber recibido una medalla de Caballero de la MGP. Sin embargo, enfrentamos mucha burocracia y observaciones que retrasan y limitan el avance. Pareciera que no estuvieran alineados con el proyecto, cuando acá no hay otro interés que ayudar a los niños y a los peruanos a acceder a este deporte.

—¿Considerando que estamos a año y medio de los Panamericanos, qué esperas ahora?

Le solicité al IPD que hagan este proyecto suyo, porque al final estoy siendo yo como deportista y la comisión del CAR de Vela que formó la Federación los que estamos tomando este proyecto, cuando debería haber más potencia y debería haber un interés en el que el IPD sea el primer interesado en desarrollar un centro de formación deportiva donde no se tiene infraestructura y donde se tiene las condiciones perfectas para ofrecer al mundo nuestras instalaciones. El objetivo es traer eventos internacionales como mundiales de clases olímpicas y con eso le generas un impacto para toda la economía del entorno.

—¿Cómo sientes que han caído tus pedidos?

Yo siento que hay un poco de indiferencia, un interés pasivo cuando debería ser un interés activo y ellos tomar las riendas del proyecto. Yo vengo fajándome Ah honorem, con ganas de contribuirle a mi país por el apoyo que me han dado, con la colaboración del resto de veleristas interesados en el proyecto. Estamos en una meseta de la que es difícil salir porque se tienen que aprobar permisos de la DICAPI para poder usar el área acuática y el área frente al terreno. Entonces, debería el IPD colaborar con nosotros de una manera activa. En otros países como en Austria, que, no teniendo mar, la vela es uno de sus principales deportes y tienen dos medallas de oro en los últimos Juegos Olímpicos, justamente porque tiene cinco CAR en los distintos lagos. Te van a decir que no puedes comparar Perú con Austria, pero la verdad que si se puede porque el Perú tiene más recursos.

—¿Te preocupa más la realización de Lima 2019?

Yo creo que no, espero que no. Creo que ya falta muy poco como para que la organización pueda pedirle a otro país que cumpla con los requisitos para que pueda organizar los Juegos, aunque nunca se sabe. Espero que no, depende de muchas cosas, creo que, si se pone muy crítico el tema de incumplimiento de los requerimientos de Panam Sports, finalmente puede pasar.

—Panam Sports viene a fin de mes

Me dijeron que no venía para corroborar si se habían cumplido los requisitos, sino para tener reuniones con miembros de distintas instituciones que están involucradas en los Panamericanos. Y no sé qué imagen se van a llevar. Finalmente tenemos las sedes.

—¿Sientes que las sedes son como un escudo que tapa todo?

Es como decir “puedo hacerlo porque tengo las sedes”, pero es mucho más que eso. Se necesitan sports managers y venue managers identificando y dimensionando con anticipación las necesidades de cada deporte y sede, así como especialistas de las demás áreas de la organización, para que se coordinen las adquisiciones de materiales, equipamiento y servicios, con contratos y convenios firmados a tiempo, algo que no se vio en los Bolivarianos. Los Panamericanos otorgan cupos a los Juegos Olímpicos, y si el evento no sale bien, puede que esos cupos no se repartan porque no vienen los países o porque no se cuenta con el material necesario. Por ejemplo, en natación se necesitan sensores especiales, en atletismo controles de tiempo certificados para que los récords cuenten. Si tienes que improvisar porque el equipamiento no llegó o no funciona, no puedes otorgar cupos olímpicos. La gente espera mucho del Perú porque ya lo hemos ofrecido, y sería una gran decepción como país si estos Juegos no se llevan a cabo al menos al nivel de Lima 2019.

