Peterhansel: "Voy a hablar con ASO para ayudar a que los pilotos sudamericanos vayan al Dakar 2020"

Por donde va, Míster Dakar deja huella. Stéphane Peterhansel estuvo unos días en el Perú realizando un paseo en moto entre Arequipa y Cusco y quedó maravillado de los paisajes, tanto que ha prometido volver para conocer nuestra Amazonía.

Peterhansel, además de hablar de lo bien que lo pasó en este viaje, conversó con nosotros de lo que significó para él el Dakar 2019 que se corrió solo en el Perú y de lo que espera de la edición 2020, que se realizará por primera vez en Arabia Saudí.



Él viene de ganar el Abu Dhabi Desert Challenge, la segunda fecha del Mundial de Rally Cross Country, y lo hizo corriendo junto a su esposa Andrea Mayer en un Mini. Ambos celebraron en lo más alto del podio con una felicidad única.

¿Qué sensaciones tiene de haber ganado junto a su esposa?



Es diferente que una victoria normal. He ganado seis veces en Abu Dhabi pero esta victoria es diferente por las sensaciones de correr por primera vez con Andrea. Cruzar la meta juntos es más intenso, más placentero.



Andrea: Es muy especial por mí. Es mi victoria más grande. Antes nunca había ganado en una carrera de cross country. En el Dakar fui quinta y he corrido en camiones y motos, pero esto es muy especial.

Se conversa mucho entre piloto y copiloto. ¿Ustedes llevan el tema a casa?

Claro. Con mis anteriores copilotos conversaba mucho. Ahora con ella conversamos más. Hablamos del entrenamiento, de cómo llevar la carrera, pero no solo hablamos de competencias, felizmente.

Stéphane y Andrea en lo más alto del podio en Abu Dhabi. (Foto: Facebook Andrea Peterhansel) Facebook

¿Cómo lleva el temor a que le pueda suceder algún accidente?

Andrea: Cuando haces este deporte o algún otro, sabes que hay riesgos, es parte del juego. Pero él es uno de los mejores pilotos del mundo y es muy analítico de los tipos de carrera. Yo confío mucho en él, que va a tomar buenas decisiones. En Abu Dhabi pasó eso. Yo sentía que íbamos muy lentos y le dije que vaya más rápido, y él me dijo que no sentía que debía ir más rápido. Ese día Ten Brinke se volcó. Él sabe cuándo apretar y cuando no.

Ya viendo lo que fue el Dakar 2019. ¿Cómo vivió la carrera que se realizó solo en el Perú?

Fue una carrera muy complicada, con muchas dunas. El ganador de este Dakar fue definitivamente el mejor piloto por lo complicado de las rutas. Para mí no son buenos recuerdos por el accidente en el que se lastimó mi copiloto. No fue fácil. Eso es lo que me gusta del Dakar. Si es fácil no es el espíritu del Dakar.

Y de los once años en Sudamérica, ¿qué destaca?

Para mí las dunas han sido complicadas. En Argentina lo que es Fiambalá. Perú es un país complicado para el Dakar por sus grandes dunas. Si tú sacabas una buena ventaja en el Perú, es posible que ganes el Dakar por lo complicado que es la navegación. De Chile, Copiapó también era difícil.

¿Y qué espera de Arabia Saudí para el Dakar 2020?

No tenemos mucha información de Arabia, pero hemos visto en los mapas que es un país muy grande con diferentes tipos de caminos. Tienen dunas, montañas y cañones, y eso es lo interesante para este deporte.

¿Arabia Saudí estará en condiciones de hacer un buen Dakar 2020?

Del país tampoco sabemos mucho. No sabemos si tenga la capacidad de organizar un Dakar pero está ASO, la organización. Es un gran reto para ellos que tienen toda la experiencia para hacer una buena experiencia.

Por la lejanía, será complicado que vayan muchos de los pilotos sudamericanos, entre ellos los peruanos…

Yo espero poder impulsar la participación de los pilotos sudamericanos, de la mayor cantidad de países. Ellos son muy importantes para la carrera. Ahora voy a ir a Arabia Saudí para la conferencia y voy a conversar con la organización para ver una posible ayuda para ellos.