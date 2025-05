La playa de Chicama vio a la bandera peruana celebrar por todo lo alto en el Sudamericano de Surf - Copa Centenario de Rázuri. Ayer se disputaron las finales de la Sub 16, Sub 18 y Open y el peruano Bastian Arévalo García Miró se coronó campeón en la Sub 16 varones.

Bastián llegó a la final liderando los tres heats previos de la competencia y llegó a la final por la ronda principal.

Bastián fue el primero en tomar la ola de la final como para demostrar lo que venía a buscar y con ese primera toma alcanzó un puntaje de 6.27. Ya faltando tres minutos para el cierre, con una ola 4.77 pasó a la punta. Luego la naturaleza jugó a su favor, ya que no llegaron buenas olas y el argentino Passeri no pudo superarlo.

El peruano un puntaje final de 11.04 para liderar el heat final, ganando solo por 0.04 al argentino Thiago Passeri. Tercero fue el uruguayo Roberto Camblo (9.30) y cerró el podio el peruano Pol Huguet con 8.17 con una sola ola.

“Es algo super chévere este campeonato, es muy bonito. Le dedico esta medalla a mi papá que me ha acompañado hasta acá para apoyarme y a mi mamá que me apoya desde casa”, aseguró en la transmisión oficial de la Federación de Tabla el surfista peruano.

Este viernes también se coronó campeona sudamericana Urpi Torres en Sub 18 damas y Catalina Zariquien en la categoría open, uno de los momentos más celebrados en la playa de Chicama. El jueves Cristóbal Dávila festejó en bodyboard, con lo que Perú es candidato a ganar el título por equipos.

Este domingo se definirán las competencias de Sub 14 y Sub 12, además de la disciplina de Lonbgboard.

RESULTADOS

Bodyboard

Varones

Cristóbal Dávila - PER Cristóbal Tobar - CHI Bautista Libo - ARG Ivan Mejías - COL Luciano Masías - ECU

Damas

Isabella Assman - ARG Elimiana Gonzales - CHI Hannah Saavedra - PER

Sub 18

Varones

Reimundo Berry - CHI Romero Chavez - COL Adrian de Osma - PER Kahlil Piñeres - COL

Damas

Urpi Torres - PER Camila Sanday - PER Isidora Bulto - CHI Katya Wirscht - ARG

Sub 16

Varones

Bastian Arévalo - PER Thiago Passeri - ARG Roberto Camblor - URU Pol Huguet - PER

Damas

Isidora Bulto - CHI Sofia Artieda - PER Brianna Barthelmess - PER Matilda Bulto - CHI

Open

Varones

Sam Reidy - CRC Noel de la Torre - CHI Martín Ottado - URU Raúl Ríos - PER

Damas

Catalina Zariquiey - PER Victoria Muñoz - ARG Katya WIrsch - ARG Dominic Barona - ECU

--

Gana increíbles premios con la Suscripción del Hincha. ¡Apoya a tu equipo favorito y vive la pasión de la Copa como nunca antes! Da click AQUÍ