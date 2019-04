"Ya no tendremos selecciones juveniles solo de Lima", explica Daniel Ahmed, Jefe de la Unidad Técnica de Menores. Son los primeros días de enero de este año, la oficina del entrenador argentino en Videna está llena de apuntes, de registros numéricos, de pizarras tácticas. En el fútbol formativo el seguimiento es uno de los primeros deberes. Han pasado más de dos meses y la estadística confirma una promesa cumplida: la selección peruana Sub 17 tiene a un 25 por ciento de futbolistas de provincia.

► Hincha de Racing sacó el cráneo de su abuelo del nicho para llevarlo a los festejos



La historia de este equipo, que ha clasificado al Hexagonal final del Sudamericano Sub 17, comenzó hace cuatro años. Luis Bolaños, en aquel entonces técnico de la Sub 13 y hoy Jefe de Visorías (Scouting) de la Federación Peruana de Fútbol, formó un grupo con niños de 12 años para hacer un microciclo en la Videna de Chincha.

La mitad del equipo dirigido por Carlos Silvestri inició este trabajo con Bolaños y luego con Édgar Teixeira, técnico actual de la Sub 15. "Sandi, Enríquez, Montoya, Celi, Llontop, Meza, Huayhua, De la Cruz, Pinto y poco después Figueroa iniciaron este proyecto", dice Bolaños.

Sudamericano Sub 17: el 25 por ciento de la selección peruana nació en provincia. (Foto: Twitter Selección peruana)

Para abril del 2015, Alberto Masías presidía la Comisión de Menores de la Federación Peruana de Fútbol. Este directivo consiguió las instalaciones de la Videna de Chincha para estos adolescentes que hoy buscan su pase al Mundial de la categoría en Brasil.

La Unidad Técnica de Menores tiene una primera fase de scouting, es decir el seguimiento y registro de los talentos, que se mantienen en constante evaluación. Después se desarrollan microciclos (3 días en promedio) y a partir de allí se forman las selecciones. De este plantel Sub 17 de 23 jugadores, diez iniciaron los trabajos como Sub 13 y 18 ya estaban juntos en la etapa de la Sub 15.

¡Perú al hexagonal final! Los dirigidos por Carlos Silvestri vencieron a Ecuador por el Sudamericano Sub 17. | VIDEO

Carlos Ruiz (Iquitos), José Soto (Andahuaylas), José Racchumick (Piura), Diego Enríquez (Cusco), Jesús Reyes (Barranca) y Jeremi Escate (Pisco) llegaron desde las provincias, fueron hospedados por la Casa Hogar de la FPF en Videna y luego, tras ser vistos en los campeonatos de menores organizados por la Federación, fueron captados por clubes profesionales de Lima. Hoy, ya en la categoría Sub 17, viven una etapa de consolidación con la posibilidad de clasificar a un Mundial y de, en el corto plazo, debutar en un equipo de Primera División. Yuriel Celi, unas de las figuras de este cuadro, será incluido en el primer equipo de Cantolao al finalizar este torneo continental.

El objetivo es que estos promedios vayan creciendo con el paso de los años. En la selección peruana Sub 15 que ha viajado el último fin de semana a Eslovenia (para jugar amistosos ante selecciones de Europa) hay 10 futbolistas, de un total de 18 convocados, que son de provincia.



Sudamericano Sub 17: el 25 por ciento de la selección peruana nació en provincia. (Foto: Twitter Sudamericano Sub17)

-Las ventajas del tiempo-



"Si el jugador peruano tiene un proceso, puede hacer cosas muy interesantes", explicaba Ahmed. El jefe de la UIT nos detalló cómo se desarrolló el origen de este Plan Centenario de menores. Se arrancó estableciendo objetivos: primero ser competitivos, después llevar jugadores a la Primera División y Selecciones mayores. Finalmente, buscar clasificaciones mundialistas.

Con la Sub 20 se lograron dos cosas vinculadas a estos objetivos iniciales, por ahora, un título amistoso en Barquisimeto (Venezuela) y ya están siendo considerados jugadores de esa base para mayores (Marcos López estuvo en la última convocatoria de Gareca).

Dentro de los procesos más exitosos de selecciones sudamericanas en mayores, podemos destacar lo hecho en países como Colombia y Uruguay, una similitud entre ambas fue la continuidad de sus técnicos y que sus bases de convocados estaban formadas por futbolistas que vienen desde las selecciones juveniles.

El equipo de Ricardo Gareca, que llegó a Rusia 2018, tenía a casi el noventa por ciento de jugadores con procesos de menores. Algunos incluso venían trabajando juntos desde la Sub 15 como Flores, Tapia, Polo, entre otros.

La selección peruana Sub 17, además, ha contado con un seguimiento muy especial en la parte física-luego de haberse diagnosticado que esta era una de las debilidades al momento de competir en juveniles-, y lo que tampoco se descuidó fue un factor a veces subestimado desde el análisis futbolístico: la fortaleza mental. Después de la clasificación al Mundial de Rusia 2018, quien fue el psicólogo del cuadro peruano mundialista, Marcelo Márquez, formó el Departamento de Psicodeportología en Videna. Se capacitaron a profesionales peruanos para que vayan acompañando, sobre todo, a las selecciones de menores. El psicólogo de esta Sub 17 es Giácomo Scerpella. Cuatro años de proceso, seguimiento al trabajo físico y un Plan Centenario que abarcó todas las regiones del Perú. En medio de una crisis en la Federación Peruana de Fútbol, aún sobrevive la expectativa por este trabajo deportivo encaminado por Daniel Ahmed desde el 2015 y que culminará a final de año (Ahmed aseguró que por el momento suena difícil que renueve su contrato con la FPF). Así pudo construirse este Selección Sub 17 competitiva, de todas las sangres y con buena cabeza.