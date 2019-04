Sudamericano Sub 17: ¿Cuántos puntos necesita Perú para clasificar al Mundial?

Han pasado seis años desde la última clasificación peruana a un hexagonal final en Sudamericanos Sub 17. Ese equipo, que era dirigido por Édgar Teixeira (hoy en gira por Europa con la Sub 15), sumó cuatro puntos en el Grupo B gracias a una victoria ante Bolivia y un empate frente a Chile.



Con eso alcanzó para el pase a la fase final. Lo que pasó en el hexagonal fue una colección de caídas sin pausas. Cero puntos en total.



En este torneo, donde la Blanquirroja es local, otra vez estamos disputando el hexagonal para buscar un cupo mundialista. ¿Cuántas unidades deben sumarse para garantizar el pase a Brasil 2019?

Tras medir los antecedentes de todos los Sudamericanos que incluyeron hexagonal (desde el 2011), lo mínimo que debería buscar el cuadro dirigido por Carlos Silvestri es sumar en tres de sus cinco partidos.

Fuente: Conmebol

Nadie sabe lo que es un sueño hasta estar en él. Hoy se inicia el Sudamericano Sub 17 - Perú 2019. 🇵🇪 #ElInicioDelSueño#Sub17Perú2019#CONMEBOL pic.twitter.com/9SpkZloJAD — Sudamericano Sub 17 Perú 2019 (@sub17Peru2019) March 21, 2019

Después de un Sudamericano Sub 2011 con formato distinto -los dos primeros de cada grupo clasificaban a la final y los segundos y terceros disputaron dos cupos en un cuadrangular-, Conmebol decidió repetir el formato que ya se practicaba en los Sudamericanos Sub 20. El 2011 pudimos ver el primer hexagonal final donde Ecuador fue el último equipo en alcanzar la clasificación mundialista (cuarto puesto con seis puntos).



La clasificación norteña ha sido la que menos unidades necesitó sumar. En el 2013, cuando Perú logró su última clasificación al hexagonal, el equipo que ocupó la cuarto posición fue Paraguay con 8 puntos.



En el 2015 y 2017, Paraguay y Colombia necesitaron 7 puntos, respectivamente, para quedarse entre los cuatro mejores y clasificar al Mundial. El promedio entre todos los hexagonales finales es de siete puntos para los que alcanzaron el cuarto puesto. Es decir, se confirma ese margen de sumar mínimo tres partidos para asegurar el pase al Mundial de Brasil 2019.

Una prueba difícil aunque este equipo ha tenido el mejor arranque histórico en fase de grupos Sub 17 (superando incluso a los Jotitas del 2007). El objetivo debe ser sostener rendimientos y que el ritmo (y buena cabeza) no decaigan.



De todos modos ya se avanzaron algunos pasos hacia adelante, la selección peruana Sub 17 fue última en el Sudamericano de la categoría del 2017 con cero unidades. Se han sumado más puntos que los últimos cinco Sudamericanos últimos.