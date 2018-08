WWE SummerSlam 2018 EN VIVO: Roman Reigns venció a Brock Lesnar y es el nuevo campeón Universal de WWE Raw

WWE SummerSlam 2018 EN VIVO. Roman Reigns consiguió una aplastante victoria sobre Brock Lesnar tras una frenética pelea en la cual ambos hicieron gala principalmente de su repertorio de finishers, que se vio sazonada por la sorpresiva aparición de Braun Strowman, que llegó al ringside dispuesto a canjear el maletín que ganó en Money in the Bank.



Está todo listo para vivir una nueva edición de WWE SummerSlam 2018. El mega evento de la WWE se llevará a cabo este domingo a las 6:00 p.m. desde el Barclays de Brooklyn. La pelea más esperada de los 13 combates confirmados es la de Brock Lesnar y Roman Reigns.

Antes de la pelea por WWE SummerSlam 2018, Braun Strowman apareció con su maletín de Money in the Bank con la intención de canjearlo una vez acabara la pelea, lo que desembocó en una distracción para Brock Lesnar, quien tuvo terrible inicio para su pelea.

Un Brock Lesnar distraído se vería sorprendido por tres puñetazos del superhombre y dos lanzas antes de poder revertir. El luchador de UFC logró una llave de sumisión al tercer intento de lanza por parte del retador. Sin embargo, Roman Reigns lograría contrarrestar la llave mediante un powerbomb y, aunque volvió a caer en la misma llave, volvería a contrarrestar con otro powerbomb que desató la admiración de los asistentes a WWE SummerSlam 2018.



En un momento de la pelea de WWE SummerSlam 2018, Brock Lesnar trataría de aplicar su movimiento final, el F5. Sin embargo, Reigns se soltó y trató de aplicar una lanza impulsado en las cuerdas, pero el campeón logró esquivarla, lanzando a Roman entre la segunda y tercera cuerda y provocando que este impacte contra Braun Strowman.



A continuación, un lastimado "Monster in the Bank" fue atacado brutalmente por Brock Lesnar, el cual luego de un F5 golpearía a Braun Strowman con el maletín Money in the Bank y luego con una silla, dejándolo maltrecho en el ringside. Para finalizar con el Mounstruo entre Hombres, la "Bestia Encarnada" arrojaría el maletín, dejando a un Strowman noqueado y lejos del maletín con el contrato dentro que le daba la facultad de reclamar una pelea titular cuando deseara.



Brock Lesnar intentó regresar al ring donde sería recibido por Roman Reigns, quien aprovechando el gran descuido del campeón para aplicarle una lanza y cubrirlo para llevarse la victoria en WWE SummerSlam 2018. De esta manera, Roman Reigns se ve coronado como nuevo campeón Universal de la WWE. Ahora la pregunta es qué hará Braun Strowman cuando se encuentre en mejor condición, luego del ataque del que fue víctima.

PREVIA

Después de varios meses de peleas y conflicto, Roman Reigns obtuvo lo que tanto esperó: una oportunidad más para pelear ante Lesnar para el Campeonato Universal. El ‘Big Dog’ tendrá su revancha y está vez espera quitarle el cinturón a la ‘Bestia’.

Roman Reigns para obtener esta oportunidad tuvo que derrotar a Bobby Lashley en uno de los episodios de Raw. Tras ganar este derecho tuvo que soportar las agresiones de Brock Lesnar. Es más el último capítulo recibió una gran paliza.

La rivalidad de Brock Lesnar y Roman Reigns comenzó en WrestleMania 31 en 2015. Este año ambos se enfrentaron en 2 oportunidades: WrestleMania y en The Greatest Royal Rumble realizado en Arabia Saudita en abril. En las todas ganó la ‘Bestia’.

Brock Lesnar podría volver a pelear en la UFC y quiere llegar a esa pelea siendo campeón de la WWE. Para eso tendrá que vencer una vez más a Roman Reigns quien no quiere desaprovechar esta oportunidad. Que corran las apuestas.