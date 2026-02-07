Super Bowl 2026 gratis online: horario, canal TV y dónde ver el juego y el Show del Medio Tiempo

Ver Super Bowl 2026 EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido entre New England Patriots vs Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium de California por la gran final de la NFL . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 8 de febrero de 2026, a las 6:30 de la noche (hora peruana), que son las 8:30 PM de Argentina y Chile, las 5:30 PM de México y las 12:30 AM de España. ¿Dónde ver juego y el Medio Tiempo Super Bowl? ESPN y Disney Plus transmiten el partido para todo Sudamérica. En México el partido va por Canal 5, Fox Sports, ESPN y Disney Plus. En España lo televisa Movistar Plus y DAZN. Es importante recalcar que el juego lo podrás mirar en cualquier parte del mundo si tiene NFL Game Pass. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

