Super Bowl 2026 gratis online: horario, canal TV y dónde ver el juego y el Show del Medio Tiempo

Ver Super Bowl 2026 EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido entre New England Patriots vs Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium de California por la gran final de la NFL. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 8 de febrero de 2026, a las 6:30 de la noche (hora peruana), que son las 8:30 PM de Argentina y Chile, las 5:30 PM de México y las 12:30 AM de España. ¿Dónde ver juego y el Medio Tiempo Super Bowl? ESPN y Disney Plus transmiten el partido para todo Sudamérica. En México el partido va por Canal 5, Fox Sports, ESPN y Disney Plus. En España lo televisa Movistar Plus y DAZN. Es importante recalcar que el juego lo podrás mirar en cualquier parte del mundo si tiene NFL Game Pass. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.