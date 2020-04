Jugaron con su salud y la tranquilidad de sus seres queridos. Néstor Gorosito, estratega argentino, desmintió que sea uno de los más de 1400 infectados en Argentina por el brote del nuevo coronavirus y tildó de “cobarde” a la persona que difundió una falsa noticia sobre su supuesto contagio.

El popular ‘Pipo’ se pronunció a través de su cuenta en Twitter y aclaró que no presenta covid-19, enfermedad causante de 43 muertes hasta ahora en territorio argentino. “Algún cobarde que me puede cruzar todos los días en mi barrio y no se anima, publicó esto, no pensando que uno tiene hijos, familiares, amigos”, indicó Gorosito este sábado para manifestar su indignación, luego que se deslizara un falso diagnóstico suyo desde una cuenta no oficial de Tigre, el último club donde laboró, en la misma red social.

Algun cobarde que me puede cruzar todos los dias en mi barrio y no se anima, publico esto,no pensando que uno tiene hijos,familiares,amigos,es un Twitter falso el que lo publico. pic.twitter.com/r1AByEnE9w — Pipo Gorosito (@pipogorosito10) April 5, 2020

De esta manera, el entrenador de 55 años vuelve a ser víctima de las fake news. A mediados de marzo usaron su imagen para anunciar al inventor de la cura contra el coronavirus. “Él es José Antonio Valdés, el infectólogo cubano creador del Interferón, hoy clave en la lucha contra el Covid-19. Cuba le demuestra al mundo que no hay bloqueo que pueda frenar el desarrollo científico de un pueblo soberano”, decía el mensaje junto a la fotografía de Gorosito que se viralizó en redes sociales.

“Mi más profundo dolor por toda la gente fallecida con esta pandemia, acompaño todos los días a los fallecidos y sus familias prendiéndoles una velita y rezando un Padre Nuestro y un Ave María”, destacó el DT hace unos días en Twitter.

EL COMERCIO RESUELVE DUDAS SOBRE EL CORONAVIRUS

¿Cuánto dura el período de incubación de la COVID-19?

Primero hay que entender que el período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad.

De acuerdo con estimaciones, el periodo de incubación de la COVID-19 oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúa en torno a los cinco días.

Por el momento se continúan analizando y actualizando estos datos para tener una información más precisa y detallada.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

