Luego del comunicado de prensa de River Plate, en el que estipula que no se presentarán al duelo ante Atlético Tucumán por la primera fecha de la Copa de la Superliga debido al coronavirus, la organización del fútbol argentino manifestó su disconformidad y tildó el accionar del cuadro ‘Millonario’ de “unilateral”.

“En momentos de incertidumbre mundial por una situación totalmente atípica, en nuestro fútbol no debería haber lugar para posiciones individualistas o unilaterales. Las mismas se apartan del contexto general de prudencia y provocan un gran alarmismo en la sociedad. Todos debemos ser conscientes y tomar en forma conjunta las medidas que aconsejen los científicos y especialistas en el tema. Cumplir las normas que recomienda el Estado es la mejor manera de contribuir al cuidado de los argentinos", se menciona en el comunicado firmado por Marcelo Tinelli, Vicepresidente 2° de la Superliga, a cargo de la Presidencia.

El comunicado continúa y en renglones posteriores se toca el tema del reglamento y se estipula que “será pasible de sanciones”.

“La actitud adoptada unilateralmente por un club integrante de la Superliga será pasible de sanciones. Los reglamentos rigen la competencia y todos los sectores deben subordinarse a ellos. Sobre todo si las autoridades nacionales no encuentran motivos científicos para restringir la disputa de los encuentros, una vez tomado el recaudo de que los mismos se realicen a puertas cerradas y sin público", culmina la nota de prensa.

Antecedentes

La pandemia del coronavirus impacta también al fútbol mundial. Suspendidas varias ligas europeas y algunas sudamericanas, el fútbol argentino no se detiene y este fin de semana se jugará, luego de muchas especulaciones, la primera fecha de la Copa de la Superliga. Ante esto, la directiva de River Plate emitió un comunicado de cara al duelo que sostendrá este sábado 14 de marzo ante Atlético Tucumán en el estadio Monumental de Núñez.

“Siguiendo las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud y atentos a las distintas resoluciones del gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires en relación con la pandemia de coronavirus (COVID-19), River Plate informa que el Club permanecerá cerrado en su totalidad a partir del sábado 14 de marzo por tiempo indeterminado”, inició el comunicado de prensa del Club River Plate.

La información llegó en la tarde de este viernes 13 de marzo y emitía de manera contundente que el club estará cerrado el sábado 14 de marzo, día que River Plate se mide ante Atlético Tucumán por la primera fecha del grupo B de la Copa de la Superliga.

“Con esta medida, el Club busca resguardar la salud de los socios, los empleados y las miles de personas que concurren diariamente a las distintas actividades que se realizan en la Institución. El Departamento de Recursos Humanos coordinará con su personal formas de trabajo en modalidad home office cuando esto sea posible y dará asueto a aquellos que no puedan cumplir sus tareas a distancia”, rezaba el comunicado de prensa.

“En cuanto al fútbol profesional, el Club considera que la competencia implica severos riesgos para la salud del plantel profesional y todos los involucrados en un partido oficial. El hecho de que hoy uno de nuestros jugadores haya mostrado síntomas compatibles con coronavirus (COVID-19) confirma los riesgos advertidos y nos fuerza a tomar conciencia sobre las consecuencias antes mencionadas, más allá de que el diagnóstico no se haya confirmado y de que Thomas Gutiérrez esté evolucionando favorablemente. En vista de esto, River Plate ha decidido que, atendiendo a razones de fuerza mayor, no se presentará en el partido del próximo sábado 14 de marzo vs. Atlético Tucumán. La misma decisión regirá para las Divisiones Inferiores”, expresa la parte final del comunicado de prensa.

La información creó polémica en el fútbol argentino pues desde la organización de la Copa de la Superliga, el ente no ha manifestado ni respaldado la decisión de River Plate y, para ellos, el partido se juega sí o sí.

MÁS EN DEPORTE TOTAL

El coronavirus paraliza al fútbol