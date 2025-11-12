Alonso Correa: “El mar te enseña a tener humildad porque cuando crees que estás en lo más alto, viene una ola y te revuelca”

Alonso Correa conecta con el mar para regalarle al Perú sus mejores maniobras. Así, se prepara para competir en los Juegos Bolivarianos que, en el caso del surf, se disputará en Punta Rocas.

¿Qué tan difícil fue cambiar el fútbol por la tabla? Hay muchos chicos que sueñan con ser futbolistas, pero tú decidiste enfrentar otro tipo de cancha: el mar.

Sí, de todas maneras. Cuando era chico fue un proceso fácil por la pasión que tenía por la tabla, por cómo lo disfrutaba cuando era chico. Era un tema familiar pasar tanto rato en el agua, playa y fue algo que fue fluido para mí.

Tu papá fue tu primer entrenador. ¿Qué recuerdas de esas primeras olas juntos? ¿Todavía escuchas su voz cuando estás compitiendo?

Mi papá fue mi primer profesor, eso es la verdad. Él me enseñó a correr, pararme, más que todo. Me empujaba a las olas cuando era muy chico, cuando mis brazos no daban para agarrar las olas. Fue una linda manera de aprender a surfear y creo que me dio mucha confianza para cuando ya estaba solo en competencia. En temas de entrenador, no tuve entrenador cuando era chico. Más o menos tuve entrenador cuando empecé a representar a Perú en los Juegos Mundiales Junior, a los 15 años. En aquella época el deporte era distinto, no teníamos tanto conocimiento y entrenadores como lo tienen los chicos ahora, que me parece un gran paso.

¿Qué significa para ti competir con la bandera peruana ondeando detrás?

Sí, representar a Perú es algo verdadero único, ya que estás representando dentro de todo a ti mismo, a toda tu comunidad y atrás a todo el Perú. Eres imagen de lo que es el país, sobre todo en competencias internacionales, y entonces siempre hay esa presión de dejar a Perú en lo más alto posible y hacer un buen papel. Es una experiencia muy linda cuando surfeas por un poco más que tú.

El surf parece calmo, pero exige una fortaleza mental enorme. ¿Qué aprendiste de ti mismo en los días más duros, cuando las olas no salían o el resultado no llegaba?

Está buena esa pregunta, porque en el mar parece que todo fluye, todo es fácil, relajado, pero en verdad hay un montón de cosas atrás que tenemos que saber nosotros y cosas que no vienen fáciles. Tenemos que trabajar mucho como en el conocimiento del mar y obviamente lo que tenemos que hacer en las olas. Entonces, el mar te enseña a tener mucha paciencia porque tú no puedes controlar el mar. Te enseña humildad también porque cuando crees que estás en lo más alto, viene una ola, te revuelca y te das cuenta de que en verdad está en nada y crees que es un deporte que te enseña muchos valores.

Llegar a un cuarto lugar en los Juegos no es poca cosa. ¿Te quedaste con la sensación de haber estado a un paso del podio o con la certeza de que estuviste entre los mejores del mundo?

De hecho, me quedé con muchas ganas de haber estado un paso del podio y de ser un mejor deportista para crecer. Me quedó con motivación para trabajar en mí y en el surf y llegar mejor en las siguientes competencias y obtener un mejor resultado. Creo que cuando estás cerca de un gran resultado te quedas con rabia, pero al final te da mucha motivación para ser mejor la próxima vez y ya sabes que estás entre los mejores y son detalles que hay que afinar y darle con todo.

Alonso Correa disputó la serie por la medalla de bronce en París 2024 y finalizó en cuarto lugar. (Foto: AFP)

Entonces en Los Ángeles 2028 vas con todo...

Ese es el objetivo, de todas maneras. Logré un cuarto lugar es un buen resultado, pero hay que trabajar por más. Ese es mi objetivo más grande, de trabajar, enfocarme y estar lo más preparado posible para ese siguiente torneo y conseguir esa medalla tan soñada

De lo que pasó en Los Juegos Olímpicos de París, ¿qué debes corregir de cara a Los Ángeles 2028?

Es una pregunta un poco técnica porque en París se compitió en un tipo de ola y Los Ángeles van a ser otro tipo de ola, entonces, más o menos el foco cambia un poco. Yo ahora tengo que ver mis fortalezas, lo que hago para ese tipo de olas y mejorar eso. Tengo que hacer un entrenamiento específico para ese tipo de condiciones que tengo que trabajar ahora. En París se trabajó y ya quedó atrás y ahora enfocarme en lo que tenemos que ser ahora.

Es decir, ¿el surf es un deporte de detalles?

Ese es nuestro trabajo en verdad. Reconocer el mar, saber leer las condiciones para que no pase eso y poder controlar lo que podemos controlar y si es un deporte de mucha estrategia, cómo que vas a hacer en esos 20 o 25 minutos que estás en el agua y pasa muy rápido. Necesitas dos olas y necesitas tener una buena estrategia de como vas a manejar ese tiempo con las condiciones del mar.

Has vivido el surf desde que eras un niño. ¿Qué te sigue sorprendiendo del mar después de tantos años?

El mar es infinito, me sigue sorprendiendo todo. Una de las cosas que me gusta es encontrar lugares nuevos para poder surfear. Soy embajador de Ford y me han dado una camioneta que es alucinante, es la Ranger, una pick up, que me lleva a lugares que he podido pasar por el desierto de Sechura, ir al sur de Lima y pude llegar a lugares que no vamos normalmente y para surfear es increíble. A cada mar que voy, me impresionó y el movimiento es muy bonito. En el Perú somos privilegiados por nuestras olas y el mar.

Tu generación ha puesto al Perú en el mapa mundial del surf. ¿Sientes que ahora hay más respeto por el surfista peruano fuera del país?

Sí, de todas maneras. Cuando vas a una competencia internacional saben quienes somos y nos respetan, ya que no nos ven como competidores fáciles. Además, conocen los resultados que hemos tenido y tenemos deportistas que han logrado muchas cosas como Lucca Mesinas, Miguel Tudela y por eso de todas maneras nos respetan.

Tu preparación ahora es por los Juegos Bolivarianos...

Sí así es, me estoy preparando y estoy en una etapa que tengo que probar bastante mi equipo deportivo que son las tablas cuando voy a Punta Rocas y la Ranger me ayuda a llevar cinco o seis tablas. Cuando me fui a Brasil, Ford me ayudó con un carro y eso es un apoyo gigante que me facilita las cosas y me ayuda a enfocarme en mí y poder ser un mejor deportista y traer los resultados.

¿Sientes presión por obtener una medalla en los Juegos Bolivarianos?

Si es un campeonato lindo sobre todo porque va a ser en el Perú y va a ser en el mismo lugar que se disputará los Juegos Panamericanos Lima 2027 y entonces es un entrenamiento para lo que anhelo en el futuro. Ahorita salí a una competencia afuera en Chile, pero las últimas tres semanas estuve en Punta Rocas metido con los entrenadores dándole full y ahora estoy listo para que cuando llegue el campeonato que todo sea mucho más fácil. Esa presión me llena de motivación y vamos con todo. Es muy lindo que la gente esté pendiente y eso me da las ganas de entrar con fuerza y levantarme a las 6:00 a.m. e ir a entrenar con el agua fría y hacer lo mejor que pueda.

¿Situación difícil que hayas pasado?

Grandes desafíos que tuve fue una lesión que me dejó fuera de competencia casi un año. Los Juegos Panamericanos de Lima 2019 también fueron difícil para mí porque era joven, clasifiqué y creo que estaba en gran nivel para poder obtener una medalla y quizás por cosas que pasaron en ese momento no pude obtenerla y para mí fue feo no cumplir con mis expectativas. Aprendí un montón y como prepararme para ese tipo de competencias y creo que esas derrotas me ayudan a ser un mejor deportista.

Entonces, Lima 2027 es una revancha...

Claro que sí. Yo sé que mi nivel es para poder estar en lo más alto del podio, lo sé, porque yo soy el que surfeo y me veo en los entrenamientos. Es bueno obtener resultados para que la gente confíe y crea en mí. Ahora, mi tarea es prepararme e ir por esos resultados.

El surf también tiene un lado invisible: las horas de entrenamiento, las lesiones, la espera. ¿Cómo se mantiene la cabeza fuerte cuando el cuerpo pide descanso?

Sí, muchas veces el cuerpo pide descanso, pasamos días grises y fríos entrenando. Al final lo hacemos porque nos gusta. A veces entro al agua y así no quiera entrenar porque quizás tengo una mañana difícil, entro al agua y salgo más contento de lo que estaba antes. Eso hace que valga la pena y nos ayuda como deportista a amar lo que hacemos. De hecho trato de tomarme pausas para que no solo sea campeonatos. Voy al norte a surfear olas distintas, disfruto y regreso a los entrenamientos recargado para no quemarme.

*************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.