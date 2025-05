El surf llegó a su vida a los cinco años. Esa conexión especial con el mar, a la que le ha sumado mucho entrenamiento y disciplina, ha convertido a María Fernanda Reyes en la primera surfista peruana en lograr dos podios en el Mundial ISA. Recientemente obtuvo la medalla de bronce en la edición 2025 disputada en El Salvador y anteriormente, la presea de plata en el 2023.

—¿Qué significa para ti haber subido al podio del Mundial de Longboard y ser la única peruana en lograrlo dos veces?

La verdad es que ha sido algo bien bonito, por lo que he venido trabajando mucho. Antes del torneo me preguntaban si me imaginaba con una medalla y yo no quería hacerlo, no quería imaginarme nada, porque pensar en llegar a la final cuando no empezó el campeonato es ponerme la soga al cuello. Prefiero ir paso a paso, ir de menos a más. Y eso es lo que hice. Y es increíble todo porque me preparé un montón. Tengo grandes referentes en el surf como Piccolo (Clemente) y Sofía (Mulanovich), que han subido múltiples veces al podio y ese es mi sueño, subir todas las veces posible a un podio mundial y buscar la medalla de oro. Yo sé que lo voy a conseguir. No fue este año, pero será el próximo. Y si no es el próximo, el siguiente. Y seguiré trabajando hasta lograrlo.

—¿Qué crees que te faltó para lograr la medalla de oro esta vez?

Yo considero que di lo mejor de mi, el 500 por ciento. Ya no es algo que esté al alcance de mis manos. En el mar estamos la naturaleza y yo. No puedo decirle al mar que me mande una ola, aunque quisiera, ja ja ja. Pero realicé mi estrategia, decidí esperar esas dos olas y agarré las que consideré mejor y di lo máximo, tanto que las personas decían que mis olas debieron puntuar más. Pero, más allá de eso, sé que el nivel del surfing está y voy a seguir trabajando mucho más. No me conformo con el resultado, mucho menos con el nivel que tengo, quiero subir más. Y le hago el pedido a la Federación Deportiva Nacional de Tabla que me dejen correr con los hombres, así puedo mejorar mi surfing. Ya he competido anteriormente con ellos, así que me encantaría seguir haciéndolo en Perú con ellos.

—¿Hiciste algún pedido para que la Fenta te deje competir con hombres? ¿Qué tan factible es que se dé?

Antes se podía, pero me han dicho que harán todo lo posible. Ojalá se logre hasta que hayan más chicas en Perú y tener la cantidad necesaria para tener nuestra competencia.

—¿Cómo se vive un Mundial?

El Mundial es increíble. Ha sido como una semana y no solamente es correr, sino trabajar todos los sentimientos que uno tiene, como la adrenalina, los nervios, la ansiedad, incluso la preocupación. Todo está en la cabeza y uno tiene que saber manejar la situación, porque si tu cabeza no está bien al momento de competir puede incluso hacer cambiar la estrategia planificada. Entonces es muy importante que al momento de competir uno debe saber qué está sintiendo y cómo manejar todo dentro del agua.

—¿Cómo equilibras todo antes de entrar al agua? ¿Cómo haces para que lo de afuera no te afecte?

Primero, separo mi vida personal de la competencia. Después trato de decirme cosas positivas, eso ayuda muchísimo. Luego suelo escuchar música, hablar con los chicos. Trato de no ver el mar hasta 30 minutos antes porque el mar cambia bastante. De nada me sirve verlo desde la mañana porque 30 minutos antes todo es diferente por el cambio de marea u otros factores.

—Prácticamente creciste con el mar, desde los 5 años. ¿Sientes una conexión distinta a la hora de competir?

Disfruto en el mar. Mi trabajo es surfear, pero también es mi ‘hobby’. Cada momento que estoy en el agua me hace feliz y creo que eso hace que me salga todo bien, que me pueda conectar con el mar.

—¿Cuál es tu rutina para ser podio dos veces en el Mundial ISA?

Entreno seis veces a la semana, a veces cinco, por un tema de descanso. Le doy importancia a eso porque el cuerpo se carga. Suelo entrenar la parte física una hora, luego voy al mar por tres o cuatro horas, almuerzo y regreso al mar. Después tengo sesiones de yoga o pilates. Ya por la noche estudio.

—La rutina cansa también, ¿cómo haces en esos momentos?

Claro, a veces el cuerpo pide una pausa. Entonces tenemos que hacer caso, descansar y luego volver a salir con fuerza. Yo siempre digo que hay que disfrutar el proceso para poder lograr los objetivos que uno se traza. A veces uno trabaja un montón y los resultados no se dan. El año pasado, por ejemplo, quedé sexta del mundo. Competí con fiebre, no podía ni ponerme una inyección porque podía salir positivo en doping, entonces competir así desde el primer día, son momentos en los que uno tiene que sacar más fuerza que nunca.

—¿Siempre fuiste disciplinada?

Tengo personas que me apoyan mucho. Mi esposo también ha sido deportista y cuando estoy sin ganas me da ánimos. Después está mi mamá, mi entrenador, el propio Piccolo. Entonces tengo mucha gente detrás que no deja que caiga y porque ven mucho potencial en mi para ser campeona mundial y eso lo aprecio muchísimo. Sé, también, que me ven muchos niños y soy una referente en el deporte y eso me motiva. Aparte, como te digo, es algo que me gusta. Me puedo cansar, pero volveré al agua porque es el lugar donde quiero estar. Y también me encanta competir, sentir la adrenalina, los nervios, la ansiedad.

—¿Vas al psicólogo?

Te mentiría si te digo que sí. Pero cuando pasé por psicología en el IPD me dijeron que estaba muy bien, competitivamente muy bien. Las decisiones que tomo, la manera en cómo enfrento la vida, lo aprendí de mi mamá, y también todo lo que he ido aprendiendo en mi etapa de crecimiento con las personas con las que me relaciono. Creo que es muy importante con quién andas. Si estás con un campeón, te volverá un campeón. Si estás con una persona disciplinada, lo serás. Porque eso te motiva, te jala a seguir ese camino. Siento que mi vida está llena de personas que me motivan a ser mejor.

—¿Cómo te sientes representando al Perú?

Tener el uniforme de Perú y representarlo en todos los países es una responsabilidad que a veces puede no ser bonita. Así como hablan en el fútbol, también lo hacen en el polideportivo. La gente habla sin saber y critica sin medir sus palabras, sin conocer lo difícil que es vivir del deporte si no eres futbolista. Eso puede afectar a muchos, el qué dirán. Yo trato de enfocarme en lo que hago, entendiendo que representar a mi país es increíble y hermoso, que soy una afortunada. Pero espero que la gente entienda en algún momento que no es fácil llegar y mantenerse.

—¿Cuánto te costó lograr todo lo que estás viviendo ahora?

Muchísimo. Empecé de chiquita, me regalaban mis tablas, me apoyaban para viajar. Mi mamá nunca me acompañó porque no había cómo. Un día me dijo: te apoyaré en tus sueños, pero no tengo la economía para seguir tus pasos. Por lo tanto, yo gestionaba todo sola y desde muy pequeña. Buscaba a las marcas a través de Facebook. El suelo de mi padre tampoco alcanzaba. Hoy tengo el apoyo de marcas como Nissan, Adidas, Unacem, G Shock y United, pero antes no y me costó mucho. Hacía rifas, sorteos, me las ingeniaba hasta que ingresé al Programa de Apoyo al Deportista, a los 18 años. Ahí comencé a dedicarme más profesionalmente y ayudar a mi madre. Después vi la manera de competir internacionalmente, salir, porque uno tiene que hacerlo si quiere subir su nivel, si quiere ir a un Mundial. Hoy estoy en el circuito profesional, pero no ha sido nada fácil. La persona que quiere ser deportista tiene que saber a lo que se va a enfrentar. Para mi todo valió completamente la pena y lo disfruté también.

—En 2023, luego de tu primera medalla en el Mundial ISA, recibiste los laureles deportivos, un premio a todo el esfuerzo y sacrificio que acabas de comentar.

Ese fue mi primer objetivo, la verdad. Tener unos laureles en el Estadio Nacional. Eso me recuerda todo lo que me costó la medalla en el Mundial. Pero ahí está, se logró. Y seguiré por ese camino, esforzándome aún más por conseguir más medallas.

—¿Cambió tu vida después de recibir los laureles?

Sigo siendo la misma. No sé si cambió, yo me siento igual. Creo que todos cambiamos con el tiempo, mejoramos y seguimos creciendo.

—Pero ahora tienes más responsabilidad, ¿no?

Sí, claro. Pero es para eso justamente que me esforcé.

—¿Qué le dirías a la María Fernanda que recién iniciaba y hacía rifas para solventar sus sueños?

Que siga haciendo lo mismo, tal cual lo ha hecho, que disfrute el proceso y sonría porque todo tendrá su recompensa.

—Tus referentes son Piccolo Clemente y Sofía Mulanovich. ¿Sueñas con ser como ellos? ¿Ser la nueva Sofía Mulanovich?

Yo admiro y respeto muchísimo a Sofía, pero yo quiero ser Mafer. Ella es una gran pionera, una gran referente. Ella, Analí (Gómez), Piccolo son personas que admiro muchísimo, pero yo quiero ser Mafer, la niña que vino desde Villa María del Triunfo, creció y se convirtió en una referente para todas las personas que vienen de abajo y luchan por ser mejores. Quiero poner mi nombre al lado de ellos porque son un ejemplo para mí, personas que quiero muchísimo y tienen una historia de lucha constante para lograr lo que han logrado en sus carreras deportivas.

*****

Gana increíbles premios con la Suscripción del Hincha. ¡Apoya a tu equipo favorito y vive la pasión de la Copa como nunca antes! Da click AQUÍ