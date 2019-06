¿Quién es el 'Messi japonés' que ha fichado el Real Madrid?

Sin la necesidad de poseer las múltiples copas que ganó Lionel Messi en su carrera, o la experiencia y cientos de goles que tiene Radamel Falcao en su currículum, Takefusa Kubo será uno de los jugadores que más flashes capturará en la Copa América Brasil 2019.

►Simulador Gratis Online de la Copa América 2019: arma AQUÍ tus pronósticos y resultados de los partidos

​

►Argentina vs. Colombia EN VIVO: HOY duelo por la Copa América | Grupo B

El atacante japonés, de tan solo 18 años, fue recientemente oficializado como nuevo fichaje del Real Madrid por las próximas seis temporadas. ¿Pero cuáles son las razones por las que el cuadro merengue ha desembolsado casi tres millones de euros por su traspaso? ¿Qué lo hace tan especial?

Denominado el 'Messi japonés', esta joya asiática ya jugó por la selección mayor de su país y es una de las figura que tiene el plantel dirigido por Hajime Moriyasu a tierras brasileñas para la Copa América -los nipones debutan el lunes ante Chile-. "Takefusa Kubo, reforzará al Castilla la próxima temporada. El primer filial madridista contará en sus filas con uno de los jugadores jóvenes más prometedores del fútbol mundial. Un centrocampista ofensivo de excelente técnica, muy habilidoso, con visión de juego, gran regate y gol", oficializó así la contratación el cuadro galáctico vía comunicado.

La historia de Kubo llama la atención. Apenas apagó las diez velitas, ya brillaba en La Masía del Barcelona. Sin embargo, el sueño se consagrarse como jugador culé se truncó ya que tuvo que volver a Japón por una sanción que la FIFA le impuso al conjunto catalán por cometer irregularidades en la inscripción y transferencia de menores de edad extranjeros.



Kubo de niño fue figura en las divisiones menores del Barcelona. (Foto: AP)

La divisiones inferiores del conjunto azulgrana pagó las consecuencias y perdieron a varias promesas de renombre. Entre ellas, se encontraba André Onaná, arquero del Ajax semifinalista de Europa, debió marcharse junto al argentino Maxi Rolón y el propio Kubo.

Depués de lo acontecido, Kubo ancló en el FC Tokyo de su país. Ahí tuvo una gran participación e, incluso, hizo historia: se convirtió en el jugador más joven en marcar en la liga japonesa. "No era convocado para jugar. Lo pasé mal (en el Barcelona). Tenía que ir a ver los partidos, y veía a mis compañeros jugando y ganando, pero no podía ser totalmente feliz. Así que cuando volví a Japón y pude volver a jugar, realmente me sentí muy feliz”, indicó en aquel entonces.

Kubo destaca por su velocidad y habilidad. (Foto: AP)

Sin embargo, el objetivo de Kubo siempre estuvo fijado en triunfar en el Viejo continente y fue el cuadro de Florentino Pérez el que se adelantó a los demás postulantes a ficharlo: el PSG, Bayern Munich, Manchester City y especialmente al Barcelona.

Y todo esto se dio bajo una situación curiosa, ya que los blancos anticiparon al resto de equipos al darse cuenta de que el contrato de Kubo con el club japonés había finalizado el pasado 1 de junio, mientras que los demás juraban que su vínculo con el Tokyo FC duraba hasta el 31 de enero del 2020.

Kubo, quien será entrenado por el legendario Raúl en el Real Madrid Castilla, tiene como próximo reto brillar en este equipo para luego debutar en Primera de la mano de Zinedine Zidane. Mientras que el sueño blanco es comprobar que sí pudo conseguir su propio Messi.