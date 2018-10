Técnico argentino duro contra Kempes: “El Mundial del 78 fue un robo a Perú”

Diego Maradona fue noticia durante los últimos días a partir de las duras declaraciones que tuvo sobre Lionel Messi. Posterior a ello, Mario Kempes le refutó dicha apreciación al 'Pelusa', quien finalmente recibió el apoyo del ex futbolista, Daniel Bazán, vía Twitter.

"Yo gané un mundial y eso no me hace más que Messi. Es mejor que Diego se quede callado. Messi no necesita ganar un mundial para ser considerado el mejor. A él nadie le dijo algo por perder la final en el 90. No es un ejemplo para hablar de los demás", mencionó Kempes.

A lo que Bazán respondió, en defensa de Maradona: "¡El Mundial del 78 fue un robo a Perú! Dale, Kempes. Mejor cállate tu, Kempes. ¡Con el Diego no!".

"¡El Mundial del 78 fue un robo a Perú! Dale, Kempes. Mejor cállate tu, Kempes. ¡Con el Diego no!".

El 'Matador' fue pieza clave para que Argentina lograra la Copa del Mundo 1978. Sin embargo, la obtención del título generó mucha polémica, ya que para llegar a la final se dio una goleada impensada (6-0) sobre Perú, la cual durante muchas décadas ha sido cuestionada.