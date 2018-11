El técnico Octavio Zambrano denunció el domingo un “olor muy raro” en el vestuario de Independiente Medellín antes del duelo de vuelta en casa del Atlético Bucaramanga por los cuartos de final del torneo Clausura colombiano.

Independiente perdió 2-0 pero avanzó a semifinal con global de 3-2. Enfrentará a Deportes Tolima de Ibagué que venció en penales 4-3 a Santa Fe de Bogotá luego de que el marcador global finalizara empatado 2-2.

"Entramos a un camerino que tenía un olor a químico muy raro. Esas cosas hay que mencionarlas porque eso no está bien, no es competir en franca lid. No puedo acusar a nadie”, señaló el estratega ecuatoriano en conferencia de prensa.

Técnico del fútbol colombiano denunció "olor muy raro" en el vestuario previo al duelo DIM vs. Bucaramanga. (Foto: Twitter)

Zambrano asumió la dirección del “Poderoso de la Montaña" esta temporada y, en medio de altibajos, lo condujo a la semifinal del segundo campeonato de la temporada.

“Descubrimos las cosas que eran unas pastillas blancas, las recogimos, pero el olor se permeaba por todo el camerino y eso no es una manera de competir", subrayó.

El estratega no menciono a Atlético Bucaramanga, que sorprendió con su buena campaña.



AP