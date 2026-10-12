Carlos Fernández lleva el tenis de mesa a otro nivel, y no solo nos referimos a que defiende los colores patrios a nivel internacional, sino que ha convertido a su deporte en una herramienta de crecimiento social con la Asociación sin fines de lucro Villasmash Tenis de Mesa Club.

El joven tenimesista no solo mira el deporte como una actividad competitiva, también como una forma de transformar la sociedad y romper barreras y que mejor que ayudando a poblaciones vulnerables como son las comunidades en pobreza extrema y personas con discapacidad física y mental.

“En Villasmash Tenis de Mesa Club estamos trabajando dos proyectos. Por un lado “Ping poder” que busca la inclusión social de desarrollo de niños y jóvenes de escasos recursos y “Raqueta y Corazón” que es para la rehabilitación e inclusión de personas con discapacidad y adultos mayores”, cuenta Carlos Fernández.

“Raqueta y Corazón” es un proyecto social que busca transformar la rehabilitación integral mediante la implementación del tenis de mesa en instituciones de salud y centro de apoyo. Un deporte como el tenis de mesa es de alto impacto en la neuro plasticidad, el control motor y la salud cognitiva, rompiendo barreras físicas y actitudinales para devolverles autonomía, motivación y calidad de vida a miles de personas con discapacidad.

“El tenis de mesa es uno de los mejores deportes para el cerebro. Estimula la memoria, el equilibrio y la agilidad mental. Es una herramienta de rehabilitación y medicina preventiva”, asegura Fernández. “Coordinación, neuro plasticidad y superación son algunas de las ventajas que tiene este deporte”, agrega.

Este proyecto recibió una mención honrosa en el Premio Nacional de la Juventud “Yenuri Chiguala Cruz” 2026 que entrega el Ministerio de Educación a través de la Secretaría Nacional de la Juventud (Senaju), el cual ganó el “Proyecto Kallpa” de Luis Fernando Alvarado Moreno y también fue reconocida con mención honrosa el proyecto “En sus Marcas”, de Cayetana Chirinos Asalde.

Con “Raqueta y Corazón”, Nano Fernández y sus compañeros buscan el acceso al deporte adaptado, con el que se espera romper barreras físicas y actitudinales para devolver la autonomía, motivación y calidad de vida de miles de personas con discapacidad.