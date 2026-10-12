icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Carlos 'Nano' Fernández dirige este proyecto para jóvenes y personas con discapacidad.
Carlos 'Nano' Fernández dirige este proyecto para jóvenes y personas con discapacidad.
Por Christian Cruz Valdivia

Carlos Fernández lleva el tenis de mesa a otro nivel, y no solo nos referimos a que defiende los colores patrios a nivel internacional, sino que ha convertido a su deporte en una herramienta de crecimiento social con la Asociación sin fines de lucro Villasmash Tenis de Mesa Club.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.