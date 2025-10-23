Los tres mejores tenistas peruanos y dos top 100: lo que se espera ver en Los Inkas Open, el nuevo Challenger en Lima

Pese a lo apresurado de lo que significa organizar un Challenger de tenis en una semana, Los Inkas Open contará con un buen cuadro principal, y con presencia peruana garantizada.

Igma Sports, la empresa que organiza el certamen en el Club Golf Los Inkas, anunció la presencia de algunos jugadores en su cuadro y entre ellos figuran los argentinos Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo, dos tenistas top 100, en los puestos 85 y 86 respectivamente.

Ambos estaban en la lista para Guayaquil y ante el cambio de sede del torneo a Lima, decidieron seguir en el cuadro, mientras jugadores como Hugo Dellien, Thiago Seyboth Wild, Murkel Dellien, entre otros, optaron por bajarse de la competencia y no estarán en la cita de la próxima semana.

Sin embargo, estas bajas permitieron que Gonzalo Bueno ingresara al cuadro principal. Gonza se encuentra en estos momentos en Brasil en el Challenger de Sauipe, que por lluvia se había postergado durante dos días.

Presencia peruana

Si es un torneo que se disputa en el Perú, debe tener a los mejores representantes nacionales. Por eso, ayer se confirmó la grata noticia de que los tres mejores tenistas peruanos estarán en el cuadro principal del Challenger Los Inkas Open, que se inicia este lunes.

Gonzalo Bueno estaba ya en el ‘main draw’, y se unirán Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas, ambos gracias a las ‘wild card’ que recibieron. Buse no tenía pensado competir, pero ayer arribó al país y recibió el llamado, mientras que por ránking, Juan Pablo Varillas debía jugar la qualy, y con esta WC evitará ese camino.

Con la presencia de los tres mejores tenistas del país, se espera que por fin un nacional pueda ganar el torneo del que Lima es anfitrión. Lo más cerca que se ha estado ha sido en la edición del Lima Challenger 1, de agosto pasado en el Jockey Club, donde Gonzalo Bueno llegó a la final y cayó ante el boliviano Juan Carlos Prado.

Además, los dos torneos seguidos que se disputarán en Lima -Los Inkas Open y Challenger Lima 2-, permitirán a los nacionales sumar puntos importantes para ascender en el ránking, pero para ello deben acceder a las fases finales, ya que ambos torneos solo entregan 75 puntos al campeón.

Ránking

111 ATP - Ignacio Buse

busca meterse en el top 100 antes del fin de temporada

220 ATP - Gonzalo Bueno

debe sumar puntos para llegar a la qualy del Australian Open

326 ATP - Juan Pablo Varillas

necesita recuperar puestos para evitar las qualys de los Challenger

Además… Más torneos Para el Challenger Lima 2, que se disputa en el Terrazas de Miraflores desde el 3 de noviembre, sí está garantizada la presencia de dos peruanos en el cuadro principal, la de Buse y Bueno, mientras Varillas figura en la qualy. Además, durante noviembre se disputarán otros torneos, de circuito ITF (Federación Internacional de Tenis): el J30 en Lima a partir del 10 y el J60 Chiclayo, desde el 17, mientras la próxima semana empieza el Masters MT400 en el Club Internacional de Arequipa y el 10 se juega el MT200 en el Club Esmeralda de Santa María.

También fue invitado el junior Alessandro Rubini, tenista de 15 años que ocupa el ránking 327 ITF y recién está ingresando al cuadro profesional –estuvo en la qualy del Challenger de Lima 1–.

Mientras, aún faltan definir las ‘wild card’ para la qualy, que debe empezar mañana. El nacional Arklon Huertas del Pino está a la espera de tres bajas para disputar esa instancia previa, salvo que también reciba una invitación.

Así, todo va quedando listo para Los Inkas Open, torneo Challenger que se realizará con ingreso exclusivo para los socios del mencionado club.

